Tra Can Yaman e Diletta Leotta tutto prosegue nel migliore dei modi: i due sono appena rientrati da una settimana che hanno trascorso assieme in Sicilia, come testimoniato da una serie di stories che i due innamorati hanno pubblicato nel corso dei giorni passati. Un viaggio che hanno fatto non soltanto per far sì che Can conoscesse i familiari della conduttrice sportiva che gli ha rapito il cuore. Si vocifera, infatti, che i due potrebbero aver messo a punto anche qualche dettaglio per l'organizzazione del loro matrimonio.

Il soggiorno in Sicilia di Can e Diletta Leotta

Nel dettaglio, nelle scorse settimane si è parlato delle presunte nozze in arrivo per la coppia Can-Diletta: a quanto pare, infatti, l'attore turco star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, avrebbe chiesto alla conduttrice di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Addirittura sembrerebbe che Can abbia regalato a Diletta un prezioso anello del valore di 40 mila euro, con il quale le avrebbe chiesto di diventare la sua consorte per il tempo che verrà.

Una proposta a tutti gli effetti che, a quanto pare, sarebbe stata messa in stand-by dalla conduttrice. I rumors, infatti, dicevano che Leotta avrebbe chiesto a Can un po' di tempo per riflettere sul da farsi, non essendo ancora convinta al 100% del passo così importante da fare.

In Sicilia, Can e Diletta sarebbero stati avvistati da un wedding planner

Tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato nel corso della settimana che Can e Diletta hanno trascorso assieme in Sicilia.

L'attore turco e la sua amata, infatti, pare che siano stati avvistati mentre si recavano nello studio di due importanti wedding planner siciliani.

Sarebbero i due organizzatori che, già in passato, avrebbero preso in mano le redini per la realizzazione della festa di compleanno di Leotta. Possibile che, questa volta, Diletta e Can si siano rivolti ai wedding planner per organizzare il loro attesissimo matrimonio?

In estate, le possibili nozze di Can Yaman e Diletta

Un'ipotesi che non va esclusa, visto che stando alle indiscrezioni che circolano sul conto della coppia, i due avrebbero intenzione di convolare a nozze proprio in Sicilia, terra d'origine della conduttrice, dove ancora oggi vivono i suoi familiari.

La data delle possibili nozze? Si parla del 16 agosto, giorno in cui Leotta festeggerà anche il suo 30esimo compleanno.

In attesa di scoprire se la trattativa andrà in porto e se queste nozze verranno celebrate oppure no durante l'estate, i due continuano a essere impegnatissimi dal punto di vista lavorativo. A breve, ad esempio, Can inizierà le riprese della serie tv Sandokan, prodotta da Lux Vide.