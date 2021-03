Prosegue l'appuntamento con le novità di DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate settimanali, in onda da lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021, raccontano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per i personaggi della soap opera. Can Divit e Sanem Aydin, per esempio, capiranno che non potranno stare mai insieme. Intanto Yigit e Cemal chiederanno ad Adra di sporgere una denuncia contro la scrittrice. Mevkibe invece lascerà per alcuni giorni Istanbul, mentre Emre e Leyla daranno una brutta notizia a Nihat Aydin.

DayDreamer, puntate fino al 9 aprile: Mevkibe parte per Mugla

Le trame di DayDreamer fino al 9 aprile rivelano che Emre e Leyla continueranno a discutere per via dei loro soliti problemi. Intanto Deren, in qualità di responsabile per le riprese dello spot delle creme, suggerirà a Can e Sanem di recarsi in città per scegliere i costumi da indossare in scena. La minore delle sorelle Aydin, durante il viaggio in macchina, confiderà per la prima volta all'ex fidanzato di avere una voce nella testa dopo aver parlato di nuovo da sola. Il fotografo, accorgendosi di avere un basso budget per effettuare la pubblicità dei prodotti di bellezza della scrittrice, affiderà il ruolo di Cleopatra alla direttrice creativa della Fikri Harika. Nel frattempo Emre, sempre più insoddisfatto per via del suo nuovo impiego lavorativo, si licenzierà: il secondogenito dei Divit, vista la bravura di sua moglie nel canto e la sua esperienza imprenditoriale, la convincerà a lasciare il suo lavoro per aprire con lui un’attività dedicata alla musica.

Le anticipazioni settimanali di DayDreamer rivelano che Mevkibe si recherà a Mugla per prendersi cura di suo padre, che ha problemi a una gamba.

Can e Sanem capiscono che non potranno stare insieme: DayDreamer, trame al 9 aprile

Le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer fino al 9 aprile 2021 rivelano che Nihat, depresso per la partenza di sua moglie, troverà conforto nel cibo: purtroppo l'eccesso alimentare e la notizia del licenziamento di Emre e Leyla causeranno un improvviso malore al signor Aydin.

Nel frattempo Yigit con la complicità di Cemal chiederà ad Adra di sporgere una denuncia contro Sanem, con l’accusa di aver avuto una reazione allergica dopo che ha utilizzato la sua crema. L'agenzia Fikri Harika otterrà un incarico da una compagnia di vela, ma i dipendenti per procedere con il lavoro dovranno prima rispondere a un sondaggio. Nel dettaglio, uomini e donne descriveranno il proprio partner ideale: pur sapendo di non dover leggere le risposte date sul questionario, Can e Sanem daranno un’occhiata alle rispettive schede stampate da Ceycey.

Infine la minore delle sorelle Aydin e il maggiore dei Divit, dopo aver letto le caratteristiche elencate, capiranno che non potranno mai stare insieme perché sono troppo diversi.