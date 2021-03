Non si fermano le indiscrezioni sulla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta, che continua a essere al centro del Gossip. Il loro amore, ormai, è di dominio pubblico e i due non si nascondono più. Dopo essere usciti allo scoperto su Instagram, per i due sarebbe giunto il momento del fatidico e atteso matrimonio. A quanto pare, infatti, sarebbe già stata fatta la proposta ufficiale alla conduttrice sportiva che, in questi ultimi mesi, ha rapito il cuore dell'attore turco, star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno.

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta: si parla di convivenza insieme a Roma

Nel dettaglio, le ultime di gossip sulla coppia Can - Diletta rivelano che i due hanno intenzioni serie e in queste settimane si stanno impegnando al meglio per cercare il loro nido d'amore.

L'obiettivo è quello di trasferirsi insieme a Roma, città in cui Can inizierà le riprese di Sandokan, la nuova serie tv che lo vedrà protagonista assoluto.

Per iniziare la convivenza insieme, Diletta sarebbe disposta perfino a trasferirsi da Milano a Roma, così da poter iniziare ufficialmente la sua favola d'amore con l'attore turco.

L'attore turco Can Yaman avrebbe già fatto a Diletta la proposta di nozze: matrimonio in arrivo?

I colpi di scena non sono finiti qui, perché oltre alla convivenza i due avrebbero intenzione di convolare a nozze al più presto.

Si vocifera, infatti, che Can abbia già avanzato la sua proposta di matrimonio ufficiale a Leotta. Insomma, sembrerebbe proprio che la coppia sia pronta per compiere il grande passo verso l'altare.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se emergeranno nuovi dettagli sul questo attesissimo matrimonio tra Can Yaman e Diletta, l'attore turco si gode il successo della sua ultima "fatica televisiva".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La presenza di Can Yaman fa sbancare gli ascolti di Che Dio ci aiuti 6

Giovedì 11 marzo, infatti, Can è stato protagonista dell'ultimo episodio di Che Dio ci aiuti 6, la serie tv di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci. L'aitante Can ha vestito i panni di un barista che, appena arrivato nel convento, ha fatto perdere la testa alla novizia Azzurra.

Ebbene, la presenza di Can nel cast della storica fiction di Rai 1 non è passata inosservata neppure per il pubblico da casa, visto che gli ascolti dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 sono stati a dir poco ottimi.

Più di sei milioni d'Italiani hanno seguito la fiction e in particolar modo, il secondo episodio con protagonista Can Yaman, ha registrato uno share record del 30%. Un grandissimo successo per la rete ammiraglia Rai e per Can che potrebbe entrare a far parte del cast fisso della settima stagione di Che Dio ci aiuti.