Can Yaman è al centro dei Gossip per la sua relazione con Diletta Leotta ma, oltre alla sua vita sentimentale, i fan dell'attore turco sono molto attenti a ogni dettaglio, riguardante il loro beniamino. Nella mattinata di mercoledì 10 marzo, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram, che ha generato polemiche.

In particolar modo, il fidanzato della presentatrice di Dazn è stato accusato di aver condiviso uno scatto in cui lui e le persone dello staff di Sandokan non indossavano la mascherina. Nel frattempo, comunque, Can ha ricevuto migliaia di commenti positivi per il suo nuovo progetto professionale.

Can Yaman criticato nell'ultimo scatto su Instagram

Can Yaman ha pubblicato uno scatto sul suo account social, che ha fatto storcere il naso ad alcune persone. Nella fotografia condivisa dall'attore di Istanbul, oltre a lui, era presente il team di Sandokan, la serie in cui Yaman interpreterà il suolo della Tigre del Bengala.

Can ha condiviso su Instagram un'immagine in cui era vicino a sedici persone del team che sta lavorando con lui per il remake della fiction degli anni '70. Tutti e diciassette i protagonisti della fotografia erano senza mascherina, tranne una donna e Can Yaman è stato oggetto di critiche.

Oltre alle critiche, Can Yaman riceve commenti positivi

Un utente ha commentato il post di Yaman, facendo notare di non stare rispettando un comportamento consono: ''Ma le mascherine dove stanno ragazzi?''.

Anche l'influencer Deianira Marzano ha espresso la sua opinione, in merito alla fotografia di Can: ''Questo è un momento Covid'', rimarcando quindi l'assenza di protezione da parte di Can Yaman e del suo staff. Nonostante le critiche mosse da qualche utente, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha ricevuto migliaia di cuoricini di apprezzamento e commenti sotto al suo scatto.

I follower sostengono Can Yaman per il suo futuro professionale

Una fan di Can ha scritto sotto all'immagine del proprio beniamino: ''Quando i sogni diventano realtà''. Un'altra ha commentato così: ''Non vedo l'ora di vederti in questo nuovo progetto''. Una ragazza ha invece fatto i complimenti per la collaborazione di Yaman con Lux Video per interpretare il ruolo che, negli anni '70, fu di Kabir Bedi.

Una follower ha scritto: ''Orgogliose di seguirvi in questa fantastica avventura''.

Non resta che attendere notizie ufficiali, per sapere quando i telespettatori potranno vedere Can Yaman nel ruolo della Tigre del Bengala. La serie tv Sandokan dovrebbe andare in onda nel 2021 ma, al momento, non c'è ancora una data certa.