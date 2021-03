Stando alle anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda giovedì 11 marzo Can e Sanem proveranno a rinconcilarsi con molta fatica. La notizia della proposta di matrimonio di Yigit nei confronti di Aydin, infatti, si diffonderà subito. Mevkibe e Nihat, dal loro canto, non saranno molto convinti che l'editore sia l'uomo giusto per Sanem. La soap va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16:45.

DayDreamer, trama dell'11 marzo: Can e Sanem provano a riconciliarsi con molta fatica

Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda giovedì 11 marzo si assisterà ad un possibile riavvicinamento tra Can e Sanem.

I due, infatti, proveranno a riconciliare il loro rapporto con molta fatica, soprattutto in seguito al gesto di Yigit. L'editore ha chiesto la mano di Sanem e la giovane ha deciso di prendersi del tempo per pensare. Aydin, dal suo canto, sarà delusa dal comportamento di Divit e si convincerà che da parte sua ormai c'è solo indifferenza. La notizia della proposta di matrimonio si è subito diffusa tra gli amici di Sanem e i ragazzi manifesteranno ancora di più il desiderio di far tornare insieme Can e Sanem.

DayDreamer, spoiler dell'11 marzo: i genitori di Sanem si allarmano per la proposta di Yigit

La novità riguardante la proposta di matrimonio fatta da Yigit a Sanem si diffonderà in pochissimo tempo. Oltre agli amici della giovane, anche i genitori di Aydin si allarmeranno per quanto accaduto.

Mevkibe e Nihat, infatti, non saranno molto convinti del fatto che Yigit possa essere l'uomo giusto per Sanem. Allo stesso modo, però, i signori Aydin non sembreranno essere entusiasti di riconsiderare la vecchia proposta di matrimonio fatta da Can. Deren e i suoi amici, nel frattempo, si attiveranno affinché il fotografo trascorra più tempo possibile in compagnia di Sanem.

DayDreamer, trama delle prossime puntate: Can e Sanem si chiariscono sul loro passato

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can e Sanem si troveranno ad affrontare un viaggio insieme in modo casuale.

La giovane, infatti, penserà che l'uomo si sia deciso a ripartire e si precipiterà sulla sua barca. Can, in realtà, ha solo intenzione di vendere la sua barca e questo porterà i due a trascorrere del tempo insieme. La vicinanza li porterà a chiarirsi sul loro rapporto e a chiedersi scusa a vicenda per quanto accaduto in passato. Nel frattempo, Yigit agirà alle loro spalle e farà in modo che la Fikri Harika venga denunciata dal marito di Ceren per produzione di creme contraffatte.

L'editore, infatti, tenterà di mettere in pericolo Can in modo da allontanarlo nuovamente da Sanem.