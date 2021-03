Continua l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì alle 20 e 45. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 15 al 19 marzo rivelano nuove ed avvincenti vicende. Rossella (Giorgia Gianetiempo) rimarrà molto delusa dal comportamento di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). La ragazza, infatti, scoprirà il tradimento del fidanzato. Alberto (Maurizio Aiello) farà di tutto per riconquistare Clara (Imma Pirone). Michele( Alberto Rossi) fa ritorno a Napoli dopo un periodo trascorso a Milano.

UPAS, trama puntate 15-19 marzo: Rossella scopre la verità

Le prossime puntate di Un posto al sole si preannunciano particolarmente interessanti.

Alberto, dopo essere stato colto in flagrante con Barbara, farà di tutto per riconquistare la sua compagna. Le anticipazioni non svelano quale sarà la reazione di Clara. Patrizio sarà sempre più confuso sul piano sentimentale. Il ragazzo, pur essendo fidanzato con Rossella, continua a pensare alla compagna di Alberto. Il suo segreto ha le ore contate. Ilaria (Greta Berti), ex amica di Rossella, vedrà Patrizio in compagnia di Clara. La ragazza non perderà tempo, ed andrà subito a confessarlo alla sua collega. Non si sa se Ilaria abbia agito in buona fede, o se lo abbia fatto con il solo scopo di seminare discordia.

UPAS, anticipazioni fino al 19 marzo: Rossella delusa da Patrizio

Rossella è a conoscenza della tresca fra Patrizio e Clara, e decide di affrontare il fidanzato.

Le trame non svelano cosa dirà Giordano a sua discolpa, certo è che Rossella resterà profondamente delusa. Questa situazione farà precipitare la ragazza in uno stato di fragilità. Potrebbero non mancare ripercussioni sullo studio e sulla stesura della tesi. Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo) accetta l'incarico offertogli da Ferri, ed inizia a lavorare presso la ditta nautica.

Le anticipazioni di UPAS rivelano che ci sarà spazio anche per vicende più leggere. Cotugno da lezioni di stile a Cerruti, sotto gli occhi di un incredulo Guido. Bice (Lara Sansone) continua a pensare di voler organizzare qualcosa di sbalorditivo per i fratelli Sarti.

UPAS, spoiler: il ritorno di Michele

Michele farà ritorno a Napoli. Silvia (Luisa Amatucci) dovrà affrontare un difficile confronto con il marito.

Nonostante ciò, la donna sembra determinata nel voler recuperare il rapporto con il giornalista. L'ingresso di Boschi ai cantieri genererà un notevole malcontento fra gli operari. Nel frattempo Niko (Luca Turco)e Susanna (Agnese Lorenzini) sembrano essersi riavvicinati. Il momento di pace potrebbe però durare poco. La ragazza, infatti, riceverà una proposta importante.