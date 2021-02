Prosegue a vele spiegate la carriera di Can Yaman: l'attore turco stella di DayDreamer - Le ali del sogno sarà guest star nell'ultima puntata di una delle fiction italiane più amate, cioè Che Dio ci aiuti 6. Era stato lui stesso a mostrare alcuni scatti che lo vedevano sul set definendo il lavoro che stava svolgendo "top secret", ma adesso a dare conferma della partecipazione c'è il promo ufficiale. Can è pronto a sconvolgere la tranquillità del convento di Suor Angela, alias Elena Sofia Ricci.

Can, nuovo barman, sconvolgerà Azzurra

Mentre l'amore con Diletta Leotta viaggia veloce e prevede come prossima meta la convivenza con la bella giornalista, la carriera di Can Yaman non è di certo ferma a guardare.

Anzi prosegue veloce e senza intoppi: l'attore di Istanbul, che si trova in Italia già da quasi due mesi, sarà protagonista dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, come reso noto dal promo della fiction. Yaman sarà il nuovo barman del centro ristoro Angolo Divino del convento in quel di Assisi e la sua presenza non passerà di certo inosservata.

È molto probabile, infatti, che Azzurra resterà particolarmente turbata dalla presenza dell'affascinante new entry, tanto da poter mettere in dubbio la sua vocazione, che già tra l'altro vacilla. Infatti, la novizia lotta da tempo tra la voglia di fare da mamma a Penny e il desiderio di diventare suora a tutti gli effetti. La presenza di Can potrebbe far cambiare definitivamente idea alla dolce Azzurra?

Non è del tutto improbabile tale ipotesi.

Can a lavoro per interpretare Sandokan

Nell'attesa di vedere quale sarà il ruolo dell'attore turco con precisione, la presenza di Yaman sul set della fiction di Raiuno è strettamente legata la progetto lavorativo che vede Can impegnato da più di due mesi con duri allenamenti. La star di DayDreamer, infatti, sarà il protagonista principale di Sandokan, serie della Luxe Vide, stessa casa produttrice di Che Dio ci aiuti 6, dove reciterà al fianco di Luca Argentero e Alessandro Preziosi.

La casa di produzione ha spesso utilizzato il meccanismo di introduzione dei personaggi dei nuovi lavori in altre fiction già ben collaudate, e lo stesso accadrà di fatto per l'attore turco. Frattanto, Yaman pare trovarsi davvero bene in Italia: nella Capitale, Can ha preso casa che molto probabilmente condividerà con la sua Diletta, la quale invece farà da spola tra Roma e Milano per lavoro.

Insomma, per Can si tratta di un periodo davvero d'oro da tutti i punti di vista e chissà che alla fine l'attore non decida di stabilirsi in Italia, dove è acclamato da tantissime fan. Pare evidente che ormai la sua carriera è lanciata e in ascesa.