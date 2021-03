Prosegue l'ascesa inarrestabile di Can Yaman, il divo turco del momento che con la sua serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista degli ascolti. E, in queste ultime ore, è emerso che Can è riuscito a mettere in crisi mamma Rai non soltanto dal punto di vista auditel per i dati della sua fortunatissima serie ma anche per le visualizzazioni streaming. A quanto pare, infatti, il mese di marzo sarebbe stato a dir poco proficuo per la serie turca al punto da superare i contatti del blasonato Festival di Sanremo 2021.

Il successo di DayDreamer con Can Yaman in tv e streaming

Nel dettaglio, la serie turca DayDreamer, ogni pomeriggio riesce ad appassionare in televisione una media superiore ai 2 milioni di telespettatori pari ad uno share che oscilla tra il 18 e il 20%.

Numeri che permettono alla serie con Can Yaman di riuscire ad avere la meglio nella gara degli ascolti pomeridiani, tanto da battere lo share delle storiche soap opera del pomeriggio di Canale 5, tra cui Beautiful e Una Vita.

Il successo di DayDreamer prosegue anche in rete: le puntate della serie che narra le avventure della coppia Can-Sanem sono seguitissime anche in streaming.

Addirittura ad inizio marzo, i contatti di DayDreamer su MediasetPlay hanno superato quelli registrati dal festival di Sanremo su RaiPlay.

I contatti streaming di DayDreamer superano quelli di Sanremo 2021

Un vero e proprio smacco per lo show di punta della programmazione della rete ammiraglia Rai, che in passato ha dominato la scena non soltanto in televisione ma anche in streaming, riuscendo a totalizzare numeri da capogiro durante la settimana della messa in onda televisiva e in quelle successive.

Insomma Can Yaman sarebbe riuscito a mettere in crisi anche la Rai, visto che ad oggi i risultati di RaiPlay non sarebbero considerati positivi al massimo, complice anche la disfatta dovuta al confronto fatto proprio con DayDreamer.

E così, forte del grande successo che continua ad ottenere nel nostro Paese, Can Yaman si prepara ad affrontare quelli che saranno i suoi prossimi impegni professionali.

Il nuovo progetto tv di Can Yaman: sarà Sandokan

In queste settimane, infatti, la star della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, si sta preparando al meglio per poter affrontare la sfida di Sandokan, la nuova fiction che lo vedrà protagonista assoluto.

Yaman è impegnato con gli allenamenti della serie, così come testimoniato dai video che pubblica sui suoi canali social. In una recente intervista, inoltre, Can ha svelato anche le prime anticipazioni sul remake di Sandokan, svelando che nella prima stagione si parlerà soprattutto del passato del protagonista e ci sarà anche una storia d'amore avvincente.