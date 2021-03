La sua esperienza su L'Isola dei Famosi si è chiusa pochi giorni dopo essere sbarcato a Cayo Cochinos. Akash Kumar ha perso il duello al televoto con Drusilla Gucci e successivamente ha rifiutato di restare a Parasite Island con Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. "Preferisco tornare in Italia" - ha riferito il modello che non ha risparmiato velenose stoccate a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Ilary Blasi dopo aver chiuso la sua esperienza da naufrago. Tra dirette Instagram e Stories il ventinovenne continua a far discutere per le sue prese di posizione sopra le righe.

Nelle ultime ore Akash ha preso di mira Andrea Zelletta, l'ex tronista di Uomini e Donne reduce dall'esperienza al GF Vip.

"Non conosco i comodini. É un modello? Dopo Ballando con le stelle io ho sfilato per Armani, ma lui non era con me" - ha affermato precisando di aver lavorato sei anni per un altro prestigioso marchio. "Poi con Zelletta ho anche litigato".

Akash Kumar senza freni dopo aver chiuso la sua avventura a L'Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni il ventinovenne ha deciso di togliersi i sassolini dalle scarpe attaccando a ruota libera prima alcuni protagonisti del reality show e poi puntando l'indice contro alcuni personaggi televisivi. Il modello non è stato tenero nei confronti di Elettra Lamborghini: "Ho fatto più campagne io nel mondo della moda che tu dischi su Spotify".

Non solo l'italo indiano si è scagliato anche contro Tommaso Zorzi per alcune critiche che gli aveva rivolto durante la sua breve permanenza in Honduras. Akash non ha risparmiato neanche Ilary Blasi riferendo che conosce la conduttrice televisiva solo perché è la moglie di Francesco Totti. "Sono un top model, fatele voi le sfilate a Londra e New York" - aveva rimarcato durante una diretta Instagram.

Il modello punzecchia l'ex tronista: 'Sono tra i 50 uomini più belli del mondo'

Nelle ultime ore anche l'ex gieffino Andrea Zelletta è stato oggetto di pungenti affermazioni. Akash prima ha raccontato ai suoi follower di non conoscerlo, poi l'ha definito comodino ed, infine, ha rivelato di aver litigato con il fidanzato di Natalia Paragoni. Inoltre il ventinovenne ha lanciato una serie di provocazioni nei confronti del pugliese in riferimento alle sue esperienze lavorative nel campo della moda.

"Subito dopo Ballando sono stato chiamato per sfilare per Armani, lui non era con me" - ha dichiarato il modello sottolineando che in genere chi decide di fare televisione difficilmente torna a sfilare. Non solo l'italo indiano ha stuzzicato l'ex tronista anche per quanto concerne l'aspetto fisico. "Se sono più bello di Andrea? Sono tra i 50 uomini più belli del mondo, vedete voi" - la chiosa finale di Kumar.