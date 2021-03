Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 marzo Liam organizzerà un piano per incastrare Thomas. In particolare Spencer convincerà lo stilista a riassumere Zoe in azienda. Quest'ultima avrà il compito di capire quali sono le reali intenzioni del giovane con Hope e poi dovrà riferire il tutto al fratello di Wyatt.

Liam elaborerà un piano per incastrare il figlio di Ridge

Nelle puntate in onda la settimana prossima Hope sarà ancora senza uno stilista per la sua linea d'abbigliamento. Nel mentre Brooke sarà molto preoccupata che sua figlia possa scegliere Thomas pur di vincere la gara contro Steffy.

Intanto Liam chiederà aiuto a Zoe per incastrare Thomas e scoprire le sue reali intenzioni con Hope.

Spencer elaborerà un piano molto semplice: Zoe dovrà riavere il suo posto di lavoro alla Forrester Creations. In questo modo la donna collaborerà a stretto contatto con Thomas e scoprirà la verità sullo stilista: ciò dovrebbe metterlo alle strette una volta per tutte.

Successivamente Hope verrà a sapere del piano di suo marito, ma non vorrà essere sua complice e soprattutto non sarà d'accordo sulla riassunzione di Zoe. Invece Steffy si schiererà dalla parte di Spencer, in quanto vorrà dare una seconda possibilità alla ragazza.

Hope assumerà Thomas come stilista

Intanto Thomas sarà sempre più solo, anche sua sorella non ne potrà più delle sue pazzie, però lo asseconderà per non metterselo contro.

Brooke al contrario sarà furiosa con Ridge, il quale vorrà che la donna perdoni ancora una volta lo stilista. Logan senior infatti proprio non riuscirà a perdonare il ragazzo, in quanto ha fatto soffrire troppo Hope.

Poco dopo Thomas cadrà nella trappola orchestrata da Liam, in quanto pur di dimostrare a tutti di essere una persona diversa darà una seconda possibilità a Zoe.

Ovviamente però nessuno crederà a questo cambiamento del giovane e saranno tutti convinti che, dietro a tutta questa generosità, ci sia un altro piano malefico.

Nel frattempo Logan si ritroverà in difficoltà in quanto non avrà ancora trovato uno stilista e quindi assumerà Thomas. La donna però ne parlerà prima con Liam, che non la appoggerà in questa sua scelta.

Poi però Spencer ci ripenserà e capirà che la sua compagna è molto desiderosa di battere Steffy e - a malincuore - si mostrerà molto comprensivo con la donna.

Dove rivedere le puntate di Beautiful

Non resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.

Intanto chi volesse rivedere gli episodi precedenti potrà farlo mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.