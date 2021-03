Dopo lo stop della scorsa settimana, C'è posta per te torna in onda su Canale 5 con un nuovo attesissimo appuntamento in programma il 13 marzo. Tra gli ospiti presenti in studio anche la comica Luciana Littizzetto, che questa volta chiederà aiuto a Maria De Filippi perché desidera trovare l'uomo della sua vita. Essendo tornata single da un po' di tempo, la Littizzetto ha deciso di mettersi in gioco e lo farà sperando che la padrona di casa del people show del sabato sera Mediaset possa darle una mano. Una vera e propria "mission" alla quale prenderà parte anche Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne, versione "senior".

Luciana Littizzetto chiede aiuto a Maria De Filippi partecipando a C'è posta per te

Nel dettaglio, dai video-anticipazioni pubblicati sulla pagina Instagram di C'è posta per te, apprendiamo che Luciana Littizzetto ha scelto di chiedere aiuto e rivolgersi a De Filippi perché intende trovare qualcuno da avere al suo fianco.

"Adesso è ora di trovare qualcuno perché ho già una certa età. Non sono gnocchissima. Sono una f... asintomatica" ha ammesso Littizzetto con quella dose di ironia che la contraddistingue e che non perde mai in nessuna occasione e in nessuna ospitata televisiva.

"Romantica ma bastarda. Sensibile, intelligente, corta. No vene varicose, no baffetti , mani piccole ma abili": è questa la descrizione che Luciana ha fatto di se stessa durante la partecipazione a C'è posta per te, con la speranza di poter riuscire a trovare qualcuno in grado di amarla così come è.

Gemma Galgani ospite a C'è posta per te con Littizzetto

Il colpo di scena di questa ospitata, però, arriverà nel momento in cui in studio farà il suo ingresso anche Gemma Galgani, la storica protagonista di Uomini e donne, che ormai da circa dieci anni è alla ricerca del grande amore della sua vita.

Gemma siederà dalla parte di chi "riceve la posta" e in questo caso sarà Littizzetto che la manderà a chiamare.

Per quale motivo? Non si esclude che la comica di Che tempo che fa, possa aver chiesto aiuto anche a Galgani per avere dei consigli su come trovare la vera anima gemella.

Nuova edizione record per C'è posta per te: volano gli ascolti di Maria De Filippi

Insomma un'ultima puntata della stagione di C'è posta per te che si preannuncia particolarmente scoppiettante e imperdibile per i numerosi fan che hanno seguito questa 24esima edizione.

Anche quest'anno, infatti, gli ascolti hanno premiato lo show del sabato sera di Canale 5, con una media superiore ai sei milioni fissi di spettatori a settimana e uno share che oscilla tra il 27 e il 30%, con picchi che sono arrivati a sfiorare i sette milioni.