Ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda una nuova attesissima puntata di C'è posta per te, il people show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Una penultima puntata decisamente ricca di nuove storie che sono state raccontate magistralmente dalla conduttrice. Tra queste vi era quella di Danilo che ha chiesto aiuto alla trasmissione per recuperare il rapporto con sua figlia Martina. La reazione della ragazza, però, non è stata per niente positiva al punto che la stessa De Filippi si è infuriata e ha perso le staffe.

Martina rifiuta di vedere suo padre a C'è posta per te

Martina durante il periodo del lockdown ha presentato ai suoi familiari il suo fidanzato Francesco, raccontando anche le difficoltà economiche in cui versava la sua famiglia.

Danilo, fin dal primo momento non ha preso bene questa relazione e le cose si sono aggravate ancora di più nel momento in cui ha scoperto che sua figlia era in attesa di un bambino.

Danilo ha messo in dubbio le capacità di Francesco e di sua mamma di poter dare un futuro dignitoso a questo bambino che sarebbe arrivato.

Maria De Filippi s'infuria con Martina a C'è posta per te

Dopo questa lite, però, si sono chiariti e Francesco aveva promesso al padre della sua fidanzata che presto avrebbe organizzato una cena per stare un po' tutti insieme. Promessa mai mantenuta al punto che Danilo gli ha mandato un sms in cui lo insultava e da quel momento si sono interrotti tutti i rapporti.

Da qui, la scelta di Danilo di chiedere aiuto a C'è posta per te, con la speranza di poter ottenere il perdono di sua figlia che da quel giorno ha rotto i rapporti con suo papà.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, approfittando anche della giovane età della ragazza ha cercato di farla ragionare e di convincerla a cambiare idea nei confronti di suo padre. Peccato, però, che le parole della conduttrice siano servite a poco e nulla.

'Non c'è un cavolo da ridere' sbotta De Filippi

"Danilo mi dispiace. Il problema è tua figlia" ha sbottato in un primo momento De Filippi, sottolineando il fatto che era come se la ragazza non provasse più alcun tipo di sentimento nei confronti del suo papà.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Poco dopo Danilo ha perso le staffe con la sua compagna che nel frattempo cercava di calmarlo e Martina, dall'altra parte della busta di C'è posta per te, si è messa a ridere per la reazione di suo padre.

Immediata la reazione di Maria De Filippi, visibilmente furiosa con Martina, la quale ha sbottato dicendo: "Io non ci vedo proprio un cavolo da ridere.

Non ci vedo niente da ridere, credimi".

Sta di fatto che, alla fine, Martina ha scelto di rifiutare suo padre e quindi di chiudere la busta di C'è posta per te, andando a casa con il suo fidanzato.