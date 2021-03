Sabato 13 marzo andrà in onda in prime time su Canale 5 l'ultima puntata di C'è posta per te, il fortunatissimo people show di Maria De Filippi. Tra gli ospiti che parteciperanno a questo appuntamento conclusivo della trasmissione ci sarà anche Gemma Galgani, la storica dama torinese di Uomini e donne. La notizia è stata annunciata sul profilo ufficiale Instagram del people show, dove è stato caricato un video in anteprima con l'entrata in studio della Galgani. Peccato, però, che la reazione del pubblico social non sia stata delle migliori e in tanti hanno sbottato contro questo invito in trasmissione.

Gemma Galgani invitata a C'è posta per te nella puntata del 13 marzo

Nel dettaglio, tra gli ospiti della puntata di C'è posta per te di questo sabato 13 marzo ci sarà Luciana Littizzetto.

La comica torinese, volto di punta della trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio, chiederà aiuto al people show della De Filippi per poter cercare la sua anima gemella, visto che da un po' di tempo è tornata single.

Ebbene, tra i protagonisti del segmento che vedrà protagonista Luciana Littizzetto, è stata anticipata anche la presenza di Gemma Galgani, la protagonista indiscussa di Uomini e donne che ogni giorno, con le sue tormentate vicende sentimentali, appassiona una media di oltre 3 milioni di spettatori.

"Nella puntata di C'è posta per te ci sarà anche Gemma. Noi non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà e voi?", recita la didascalia del post Instagram pubblicato in queste ore sulla pagina della trasmissione del sabato sera.

'Pure qua Gemma!': i fan del people show delusi dalla scelta della De Filippi

Peccato, però, che la reazione dei fan di C'è posta per te non sia stata delle migliori e in tanti si sono scagliati contro questa scelta di Maria De Filippi di invitare Gemma nel suo people show serale.

"Pure qua Gemma!" scrive una telespettatrice di C'è posta per te che sottolinea di non gradire la presenza della dama torinese in questa ultima puntata stagionale del programma.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Un motivo per cui non guarderò la trasmissione" scrive ancora un altro fan, mentre qualcun altro sottolinea che tutto questo è "trash".

'E' patetico' sbottano i fan di C'è posta per te contro Gemma

"E non la smettete con Gemma. E' patetico" sbotta un altro spettatore di C'è posta per te che non ha gradito l'invito della De Filippi alla dama torinese.

Insomma, sembrerebbe proprio che il pubblico del people show non gradisca questa "commistione" di generi che ha scelto di fare la conduttrice.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto Auditel dell'ultima puntata di C'è posta per te di questa edizione, tra gli ospiti annunciati per questo sabato 13 marzo, vi segnaliamo anche la presenza di Alessandra Amoroso, reduce dalla partecipazione come super-ospite all'ultimo Festival di Sanremo.