Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con C'è posta per te, il people show del sabato sera condotto da Maria De Filippi, che continua a registrare super risultati d'ascolto in prime time. Il programma però, andrà incontro a un di cambio programmazione. Infatti sabato 6 marzo non ci sarà Maria De Filippi con le sue storie in prime time sulla rete ammiraglia, Mediaset bensì un film che occuperà lo slot del prime time.

Nel dettaglio, sabato 6 marzo è in programma la finalissima della 71esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus con la partecipazione di Fiorello.

Per lasciare spazio a questo evento televisivo che catalizzerà l'attenzione di milioni di telespettatori, in casa Mediaset si è optato per una modifica del palinsesto della prima serata.

Dal 2 al 6 marzo, nelle serate in cui andrà in onda la kermesse musicale condotta da Amadeus, ci sarà spazio per un bel po' di film e fiction in replica che prenderanno il posto delle trasmissioni abituali.

L'unica a resistere sarà la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman, che andrà in onda regolarmente nella serata del 3 marzo, con una doppia puntata speciale in prime time.

Maria De Filippi non sfida la finale di Sanremo: turno di stop per C'è posta per te

Sabato 6 marzo, invece, Maria De Filippi non andrà in onda con il suo C'è posta per te. Il people show, quindi, osserverà un turno di riposo per evitare lo scontro diretto con l'attesa finale del Festival di Sanremo che, come da tradizione, potrebbe raggiungere picchi superiori al 45-50% di share.

Per l'occasione la trasmissione dei sentimenti lascerà spazio alla riproposizione del film "Non si ruba a casa dei ladri" con protagonisti Vincenzo Salemme, Manuela Arcuri, Massimo Ghini e Maurizio Mattioli.

Così la nona puntata di C'è posta per te slitterà direttamente a sabato 13 marzo, come sempre nello slot di prima serata che va dalle 21:15 alle 00:30 circa.

Maria De Filippi domina gli ascolti con C'è posta per te

Intanto, anche quest'anno, De Filippi può ritenersi soddisfatta del grande successo di ascolti che sta registrando il suo amatissimo people show. Ogni settimana, infatti, più di sei milioni di Italiani seguono e si appassionano alle storie raccontate in trasmissione.

Numeri che hanno permesso a C'è posta per te di consolidare la propria leadership serale, superando nettamente le proposte d'intrattenimento di Rai 1, tra cui lo show con Paolo Conticini e Flavio Insinna, fermo su una media del 10% circa di share al sabato sera.