Tra i protagonisti della sesta puntata di C'è posta per te, in onda il 13 febbraio su Canale 5, c'è stato Eugenio, un uomo che ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per ricucire il rapporto con sua moglie Antonella, con il quale è sposato da trent'anni. Il rapporto tra i due è andato in crisi dopo che lei ha scoperto i tradimenti via chat dell'uomo, che si divertiva a scambiare messaggi, anche piuttosto spinti, con altre donne. La donna ha così deciso di chiudere il rapporto, ma lui non si è rassegnato e ha scelto di partecipare a C'è posta per te per tentare il "tutto per tutto".

Peccato, però, che la reazione di Antonella non sia stata delle migliori.

Moglie tradita, Eugenio chiede perdono a C'è posta per te

Nel dettaglio, nel momento in cui Antonella è arrivata in studio e ha avuto modo di vedere suo marito dall'altra parte della busta, ha ammesso che si aspettava fosse proprio lui.

Lui ha preso la parola e ha provato a dare le sue giustificazioni, ammettendo di non aver mai tradito sul serio la moglie, dato che con le altre donne non è andato oltre lo scambio di messaggi via chat.

"Lui si annoia e gli parte il ditino sul telefono" ha ammesso la donna visibilmente infastidita dall'atteggiamento di suo marito, che pur avendo ammesso i comportamenti sbagliati ha ribadito a chiare lettere di non essersi mai spinto oltre con altre donne dato e che l'unica che ama realmente è Antonella.

Antonella rifiuta Eugenio e chiude la busta

"A letto siamo due vulcani" ha dichiarato Eugenio, mentre la moglie non ha nascosto un po' d'imbarazzo per queste rivelazioni fatte dall'uomo davanti al pubblico di C'è posta per te.

Sta di fatto che, nonostante le parole di scuse, Antonella non se l'è sentita di perdonarlo e quindi di togliere la busta.

La reazione della moglie di Eugenio è stata molto chiara e ha ammesso che pur non riuscendo a passare sopra quello che lui ha fatto con altre donne, lei ci sarà sempre nel caso in cui dovesse avere bisogno.

Eugenio sbotta dopo il rifiuto della moglie a C'è posta per te

Insomma, Eugenio ha dovuto fare i conti con il rifiuto definitivo da parte della moglie e prima di andare via dallo studio di C'è posta per te ha duramente sbottato contro la moglie.

"Ho fatto lo scemo con le chat, ma col bancomat lei ha sempre fatto tutto" ha dichiarato Eugenio prima di salutare Maria De Filippi, ormai rassegnato e deciso a voltare pagina.

Intanto, anche sabato 13 febbraio il people show di Canale 5 ha vinto la gara degli ascolti del prime time. Oltre sei milioni di spettatori hanno seguito C'è posta per te condotto da Maria De Filippi, che ha battuto nettamente la serata Parlami d'amore in onda su Rai 1 vista da una media di circa 2,3 milioni di spettatori.