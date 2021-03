Can Yaman sarà la guest star dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, in onda su Rai 1 il prossimo 11 marzo.

Il regista Francesco Vicario, su Di PiùTV ha svelato che il personaggio interpretato dall'attore turco scombussolerà parecchio la novizia Azzurra. Il regista ha poi raccontato come il divo di Daydreamer abbia conquistato tutti sul set, in particolare le giovani attrici che non hanno esitato a fare selfie con lui.

Che Dio vi aiuti 6, spoiler ultima puntata: Can sconvolgerà Azzurra e le altre ragazze

A poco più di una settimana dalla messa in onda della puntata finale di Che Dio vi aiuti 6, il regista della Serie TV campione di ascolti ha svelato alcuni retroscena su Can Yaman che, come note sarà la guest star della puntata del'11 marzo.

L'attore turco interpreterà un barista che arriverà in Convento per lavorare al bar e che, stando alle parole di Vicario, non lascerà indifferenti le ragazze di suor Angela.

Il regista Vicario ha detto: "Interpreta un giovane che viene a lavorare in convento, lo vedrete scaricare casse d'acqua e di frutta. Con la sua bellezza sconvolgerà le ragazze del convento".

In particolare, sembra che Azzurra rimarrà sconvolta dalla bellezza del nuovo arrivato. A questo punto viene da chiedersi se la novizia avrà dei ripensamenti o continuerà il suo percorso per diventare suora.

Vicario sul finale di stagione di Che Dio ci aiuti 6: 'Ci saranno forti emozioni'

In attesa di scoprire il destino di Azzurra, il regista di Che Dio ci aiuti 6 ha anche svelato che il pubblico sicuramente si emozionerà nel corso del finale di stagione: "Ci saranno emozioni forti".

Vicario non ha rivelato oltre, forse nel timore di sbilanciarsi troppo.

Il regista ha invece potuto parlare di come sia stato lavorare con Can Yaman sul set, svelando di come l'attore turco si sia rivelato molto socievole e simpatico durante le riprese. Il suo è stato un piccolo ruolo ma nonostante questo, si è messo a completa disposizione del regista, divertendosi anche molto.

Il regista di Che Dio ci aiuti su Yaman: 'Le ragazze si sono precipitate a scattare un selfie con lui'

La protagonista Elena Sofia Ricci ha fatto gli onori di casa, accogliendolo come si conviene, anche se l'attrice non si è potuta intrattenere più di tanto con l'attore, a causa di un malessere alla schiena. Mentre la suor Angela di Che Dio ci aiuti non ha avuto occasione di approfondire la conoscenza con Can Yaman, discorso diverso per le altre attrici del cast.

Francesco Vicario infatti ha rivelato che le ragazze, una volta terminato di girare le scene, non hanno perso occasione per correre dall'attore per scattare dei selfie con lui.

Per i fan di Che Dio ci aiuti e di Can Yaman, non resta che attendere la messa in onda dell'ultima puntata della serie Tv, che verrà trasmessa su Rai 1 giovedì 11 marzo a partire dalle 21:25 circa.