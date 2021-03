Si avvicina il finale di DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni turche sugli ultimi appuntamenti rivelano che ci saranno dei colpi di scena legati alla coppia Can-Sanem. I due, infatti, dovranno fare i conti con un'altra serie di inaspettati ostacoli che metteranno a dura prova il loro amore: un grave incidente, infatti, farà perdere la memoria al fotografo, tanto da non avere più alcun tipo di ricordo della sua amata Aydin.

Anticipazioni turche DayDreamer: Can e Sanem fanno un incidente

Nel dettaglio, le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Can e Sanem, dopo essersi ritrovati, decideranno di compiere un lungo viaggio insieme che, per qualche tempo, li terrà lontani da Istanbul.

Una decisione che non entusiasmerà più di tanto i genitori della ragazza, i quali temeranno che Sanem possa rimanere di nuovo delusa da Can che già in precedenza aveva fatto perdere le sue tracce di punto in bianco. Una situazione che ha segnato profondamente la Aydin, al punto che è stato necessario un ricovero in una clinica specializzata.

Sanem, però, non intende dare ascolto alle parole dei suoi genitori ed è decisa a compiere questo viaggio con il suo amato fotografo. Il destino, però, giocherà loro un brutto scherzo.

Can perde la memoria e non sa chi sia la Aydin

Le anticipazioni delle puntate finali turche di DayDreamer, infatti, rivelano che poco prima della partenza, i due saranno coinvolti in un incidente in moto. Can riporterà delle gravi ferite al punto da che sarà necessaria la corsa in ospedale.

Le sue condizioni di salute non saranno affatto delle migliori, tanto che il fotografo finirà in terapia intensiva e si ritroverà a dover lottare tra la vita e la morte. Sanem non perderà mai la speranza e nel periodo in cui Can sarà in coma, resterà al suo fianco. Alla fine, Can si risveglierà dal coma ma non ricorderà più nulla del suo passato: il fotografo avrà perso la memoria e quando vedrà Sanem la considererà una sconosciuta.

Can e Sanem si sposano: anticipazioni turche sul finale di DayDreamer

Un grave colpo per Aydin che, in un primo momento, si impegnerà al massimo per fare in modo che il suo amato torni a ricordarsi di lei, poi deciderà di gettare la spugna. Tuttavia, proprio nel momento in cui tutto sembrerà perduto, ecco che Can si renderà conto di non poter fare a meno di Sanem e di essersi innamorato di nuovo di lei.

Le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che ci sarà un flashback che guarderà al futuro della coppia: Can e Sanem riusciranno a sposarsi e ad avere tre bambini.