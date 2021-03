Continua l'appuntamento con la soap turca DayDreamer. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che l'amore tra Can Divit e Sanem Aydin verrà messo ancora una volta a dura prova. I due ragazzi avranno un incidente stradale proprio quando decideranno di lasciare la città e farsi un viaggio. Il giovane Divit verrà immediatamente ricoverato e dopo qualche settimana di coma si risveglierà ma avrà perso gli ultimi due anni di memoria. Can non ricorderà di essere fidanzato con Sanem, ma crederà di essere invece impegnato con Polen. Sanem farà di tutto per aiutarlo a recuperare la memoria ma, disperata, la giovane scrittrice gli confesserà di non poter più soffrire a causa sua.

A quel punto, Can inizierà ad avere dei ricordi con la ragazza ma penserà che la sua mente voglia a tutti i costi cancellare la storia con Sanem.

Can pensa di essere fidanzato con Polen

Nel corso dei nuovi episodi di DayDreamer, Can e Sanem dovranno superare un altro ostacolo. I due innamorati, quando decideranno di dare una seconda possibilità al loro amore, prendendosi più tempo per loro e partire per le isole Galapagos, avranno un grave incidente stradale. Ad avere la peggio sarà Can che entrerà in coma profondo e quando si risveglierà avrà perso la memoria. Il giovane Divit non avrà alcun ricordo degli ultimi due anni di vita, di conseguenza non si ricorderà di aver conosciuto Sanem e penserà di essere ancora impegnato con Polen. Can non si ricorderà nemmeno che suo fratello Emre si è sposato con Leyla e, addirittura, assumerà un atteggiamento ostile nei confronti di Huma.

Il pubblicitario, infatti, non avrà affatto memoria di aver fatto pace con la madre e di essersi riappacificato con lei. La povera Sanem non si darà pace, non avrà intenzione di arrendersi e farà di tutto affinché il suo fidanzato si ricordi di lei.

La giovane Aydin, intanto, deciderà di vendere la licenza dei suoi cosmetici e con il ricavato acquisterà la tenuta della Fikri Harika in modo tale che Aziz possa dare a suo figlio il comando dell'azienda.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can evita di ricordare la storia con Sanem

Le trame delle nuove puntate turche rivelano nel dettaglio che Can inizierà ad avere dei ricordi di alcuni momenti trascorsi con Sanem, ma confesserà al padre di non sentire alcun sentimento nei confronti della ragazza. Le parole del giovane Divit ad Aziz verranno origliate da Sanem che sarà addolorata per essere stata di nuovo messa da parte da Can.

Malgrado Sanem combatterà per essere considerata dal fidanzato, il pubblicitario farà fatica a ricordare anche quando Sanem gli donerà il suo primo manoscritto dove ha raccontato la storia del loro grande amore. Successivamente ,la ragazza dirà a Can di non poter stare male per colpa sua e gli confesserà che l'anno prima (quando avevano interrotto la loro relazione) è stata ricoverata, per qualche mese, in una clinica psichiatrica. A quel punto, al giovane Divit inizieranno a sorgere dei dubbi a riguardo e quando avrà un colloquio con un medico che gli consiglierà di iniziare una cura per recuperare la memoria, avrà il dubbio che la sua mente voglia di proposito cancellare la storia con Sanem. Secondo Can, il suo inconscio si sentirà in colpa per aver fatto stare male la scrittrice, pensiero che condividerà con il fratello.