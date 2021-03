Proseguono le anticipazioni di DayDreamer -Le ali del sogno: nelle puntate della soap che andranno in onda su Canale 5 dal 5 al 9 aprile continuerà il lento riavvicinamento tra Can e Sanem. I due giovani, orami soci in affari, collaboreranno per diversi progetti: un nuovo incarico li porterà ad avere dei dubbi circa il reale interesse reciproco. Frattanto, ci saranno novità in arrivo anche per Emre e Leyla: entrambi lasceranno il loro impiego per dedicarsi ad una nuova attività.

Deren impersona Cleopatra per la Fikri Harika

Le puntate di DayDreamer che verranno trasmesse dal 5 al 9 aprile saranno ricche di colpi di scena.

La Fikri Harika sarà nel pieno dell'attività per promuovere le creme di Sanem. Quest'ultima e Can, su consiglio di Deren, andranno a scegliere i costumi di scena per girare lo spot. Mentre saranno in macchina, la Aydin avrà un colloquio con la sua voce interiore e deciderà di confessare al Divit di parlare spesso con il suo subconscio.

Al momento di affidare i ruoli per lo spot, Can deciderà di chiedere a Deren di interpretare Cleopatra avendo a disposizione poco denaro per pagare una vera attrice. La direttrice creativa accetterà di buon grado. Frattanto, l'insoddisfazione per il nuovo impiego e la scoperta delle doti canore di Leyla spingeranno Emre e prendere una decisione inaspettata. La maggiore delle sorelle Aydin e il marito decideranno di lasciare i rispettivi lavori per intraprendere una nuova carriera nell'ambito della musica.

Nihat esagera col cibo e ha un malore

Mevkibe si recherà nella sua città natale per assistere suo padre che non starà bene. Nihat, allora, rimasto da solo, cercherà conforto nel cibo esagerando con le porzioni. Dopo aver scoperto che la figlia e il genero sono rimasti senza lavoro accuserà un malore per il quale dovrà essere portato in ospedale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Frattanto, Yigit collaborerà con Cemal per mettere nei guai Sanem. L'editore corromperà un certo Adra affinché denunci la titolare della Fikri Harika a causa di una finta reazione allergica alle sue creme.

Infine, Il Club della Vela affiderà la creazione della sua pubblicità all'agenzia e chiederà a tutti i componenti della Fikri Harika di compilare un sondaggio per capire quale sia il 'prototipo ideale' di ognuno di loro.

Approfittando di un attimo di distrazione, avendo notato che CeyCey ha stampato le risposte di tutti, sia Sanem che Can prenderanno le risposte del sondaggio l'uno dell'altra. Leggendole, Sanem crederà di non essere il tipo ideale di Can. Anche quest'ultimo, avrà la stessa impressione leggendo il sondaggio compilato dalla Aydin, in quanto non si rispecchierà nelle qualità elencate dalla sua ex.