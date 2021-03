Nelle puntate finali di DayDreamer - Le ali del sogno Leyla sfodererà un lato del suo carattere rimasto ancora nascosto. Dopo aver ricevuto un incarico importante alla Fikri Harika, la segretaria sarà disposta a tutto pur di non perdere questa importante occasione lavorativa. L'atteggiamento spregiudicato della maggiore delle sorelle Aydin preoccuperà non poco Emre, il quale avrà paura che sua moglie possa diventare come la perfida Aylin, la sua ex fidanzata.

Leyla minaccia Aysel

Le anticipazioni turche di DayDreamer si concentrano sulla figura di Leyla. Dopo aver mentito, inventando l'esistenza di un regista italiano per non perdere un'importante commissione per l'agenzia pubblicitaria, la segretaria dovrà fare i conti con un nuovo problema.

Il truffatore Selim verrà ingaggiato per fingersi appunto Arthur Capello ma questi finirà per litigare con il committente, che a sua volta deciderà quindi di rivolgersi a un'altra agenzia di comunicazione. La moglie di Emre, a cui verrà attribuito il ruolo di capo del progetto in pericolo, a questo punto "affilerà gli artigli".

Attraverso un dialogo con Deren, Leyla scoprirà che la nuova agenzia a cui il cliente si è rivolto vede coinvolta Aysel, una sua ex collega. La maggiore delle Aydin, allora, deciderà di fare un graffio alla macchina della sua "rivale" per fingere un incontro fortuito con lei, poi la inviterà al bar per poterne carpire qualche segreto di cui servirsi per trarne vantaggio. Aysel, però, capirà le intenzioni di Leyla e si metterà sulla difensiva, anche se tutto ciò non scoraggerà la moglie di Emre.

Emre preoccupato per il comportamento della moglie

Facendo delle ricerche sull'ex collega, Leyla scoprirà che essa ha un amante e minaccerà di rivelare al marito la cruda verità. Così, Aysel cederà al ricatto e le darà la chiavetta Usb che contiene il progetto per il cliente, come da lei richiesto. Non appena Emre verrà messo al corrente dei fatti, non sarà per nulla felice di quanto fatto dalla moglie e non vorrà vedere il progetto dell'agenzia rivale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Leyla, la quale non sembrerà rendersi conto di aver commesso un illecito, dirà al marito, in maniera piuttosto concitata, che in realtà lei sarebbe l'unica ad avere a cuore le sorti della Fikri Harika.

Emre dal canto suo sarà molto preoccupato per le azioni messe in atto della moglie, poiché gli ricorderanno quelle della sua ex Aylin. A questo punto il minore dei fratelli Divit cercherà di comprendere le reali motivazioni che hanno spinto Leyla ad agire così.