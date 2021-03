Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: nelle puntate che andranno in onda dal 29 marzo al 3 aprile, Can e Sanem si avvicineranno sempre di più. Intanto, insoddisfatti dei loro rispettivi lavori, Leyla ed Emre prenderanno un'importante decisione riguardante la loro sfera professionale. Mentre Mevkibe e Huma decideranno di curare il loro aspetto facendo shopping insieme, Mihriban mostrerà insofferenza nei riguardi della ex moglie di Aziz, facendo una scenata di gelosia.

Sanem disperata per aver perso il suo anello

Can scoprirà che Sanem non si è mai separata dal suo anello di fidanzamento: negli episodi di DayDreamer che verranno trasmessi da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile, il fotografo approfittando del sonno della scrittrice le prenderà la collana a cui è legato il suo pegno d'amore.

La minore delle Aydin, scoprendo di non avere al collo il suo gioiello sarà insofferente e provocherà ansia a tutta la squadra della Fikri Harika che sta lavorando per poter lanciare sul mercato il marchio delle creme di Sanem.

Quando i dipendenti dell'agenzia dovranno girare uno spot per le fragranze, un casuale incidente che Deren avrà con il fango spingerà tutti a chiederle di interpretare Cleopatra per pubblicizzare le creme. Alla fine la direttrice creativa deciderà di accettare per calmare Sanem che sempre più disperata per la perdita del suo anello inizierà a parlare con gli animali. Frattanto, mentre Leyla ed Emre dovranno fare i conti con una grande insoddisfazione sul piano lavorativo, Huma e Mevkibe decideranno di occuparsi del loro aspetto andando a fare shopping insieme.

Emre e Leyla lasciano il loro lavoro

Yigit sembrerà non rassegnarsi alla richiesta di Sanem, che ha rifiutato la sua proposta di nozze, di starle lontano e deciderà di andare alla tenuta fingendo di andare a trovare Bulut. Can, frattanto, cercherà di capire come vanno le ricerche dell'anello di Sanem, la quale sarà inconsapevole del fatto che proprio lui ne è in possesso.

Mentre sono in giro per negozi, Huma e Mevkibe verranno avvistati da Mihiriban e Aziz e la nuova compagna di Divit Senior farà una scenata di gelosia convinta che il suo compagno provi ancora interesse per l'ex moglie.

Deren spingerà Can e Sanem ad andare in giro per cercare i costumi per lo spot. Durante il viaggio in auto, Sanem confesserà a Can di avere una voce nella sua testa che parla con lei.

Frattanto, Deren interpreterà Cleopatra per lo spot e infine, Emre lascerà il suo lavoro alla concessionaria perché non gli da soddisfazioni e convincerà sua moglie Leyla a fare lo stesso con la sua occupazione per dedicarsi alla musica.