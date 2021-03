Continua l'appuntamento con la soap turca DayDreamer. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021 rivelano che finalmente Can smaschererà Yigit e lo costringerà a confessare di aver bruciato il diario di Sanem. Proprio in quel momento chiamerà Huma e confermerà ad Yigit che nel rifugio incendiato non era presente nessuna telecamera. Il giovane così non potrà essere incastrato ma sarà costretto a dichiarare qualcosa a Sanem: confesserà di essere innamorato di lei e di volerla sposare. Sanem rimarrà delusa per il fatto che Can non reagirà alla proposta di matrimonio ricevuta dalla ragazza.

Per capire i reali sentimenti di Can, la giovane Aydin non darà momentaneamente una conferma ad Yigit.

Huma si allea con Yigit contro Can e Sanem

Nel corso dei nuovi episodi di DayDreamer, che verranno trasmessi dall'8 al 12 marzo 2021, Sanem si troverà a passeggiare nel bosco quando sentirà degli strani rumori. Pensando di essersi imbattuta contro un orso, la giovane Aydin colpirà Can alla testa. La ragazza sarà rammaricata per quanto accaduto e si prenderà cura del giovane Divit fino a tarda sera, tanto da decidere di restare a dormire insieme a lui nel bosco. Yigit nel frattempo inizierà ad essere gelosa del riavvicinamento tra Sanem e Can: il ragazzo temerà che il Divit possa influenzare Aydin essendo psicologicamente fragile. Successivamente Can smaschererà Yigit, facendogli confessare di aver dato fuoco al diario della scrittrice.

Proprio in quell'istante Yigit riceverà un sms da Huma. La mamma di Can informerà il ragazzo sul fatto che nel suo rifugio non era presente una telecamera e quindi non è stato inquadrato mentre ha appiccato l'incendio tanto chiacchierato. Yigit a quel punto, messo alle strette per confessare qualcosa a Sanem, chiederà alla scrittrice di sposarlo. Sanem rimarrà di stucco sia per le parole inaspettate di Yigit ma soprattutto per la mancata reazione di Can.

La ragazza deciderà di non dare una risposta all'uomo che le dichiarerà amore eterno. Can a quel punto si allarmerà e metterà in dubbio i sentimenti dell'amata Sanem.

Le trame dei nuovi episodi rivelano che mentre Can Divit e Sanem Aydin proveranno a riavvicinarsi, in azienda inizierà a diffondersi la notizia della proposta di matrimonio. Mevkibe e Nihat non saranno se provare gioia nella proposta di matrimonio della figlia oppure se rivalutare l'ex fidanzato.

Successivamente Deren, per cercare di far mettere insieme nuovamente Can e Sanem, creerà una campagna pubblicitaria sui cosmetici della giovane Aydin. Intanto, Emre confesserà a Can di aver perso il suo lavoro.