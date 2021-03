Nelle puntate di DayDreamer in onda dal 15 al 19 marzo, Leyla ed Emre informeranno gli Aydin della loro intenzione di avere un bambino, ma la loro reazione sarà inaspettata. Intanto Yigit continuerà a essere più malvagio che mai: non solo continuerà a provare a separare Can e Sanem, ma infierirà, indirettamente, contro la produzione di creme della ragazza.

Leyla ed Emre vogliono lasciare la casa degli Aydin

Leyla ha accettato la proposta di Emre: vuole avere un figlio con lui. Così i due, che da tempo vivono insieme a Nihat e Mevkibe, andranno a informarli della buona notizia, che per gli Aydin sarà bella fino a un certo punto, visto che non apprezzeranno che la figlia ed Emre vogliano trasferirsi da un'altra parte per vivere da soli.

Intanto il comportamento di Yigit sarà sempre più fuori controllo: nella spiaggia accanto alla tenuta di Sanem organizzerà una situazione romantica per chiedere ufficialmente in sposa la ragazza, che lì per lì non saprà cosa dire. Ci penseranno CeyCey e Muzaffer a interrompere la situazione che si rivelerà veramente imbarazzante e la ragazza non potrà fare altro che ringraziarli.

Yigit dice a Sanem che Can vuole andare via

Aziz e Mihriban continuano ad avere un unico obiettivo: far tornare insieme Can e Sanem, così metteranno su l'ennesimo piano: chiederanno a Sanem di fare da babysitter alla figlia di un'infermiera che vive accanto alla sua tenuta e successivamente manderanno Can con una scusa. Il risultato? Can e Sanem saranno sempre più vicini.

Mentre Yigit continuerà a tramare contro il fotografo. Infatti sentirà una conversazione in cui quest'ultimo parlare con suo padre e dalla loro conversazione crederà che Can voglia nuovamente andare via, così informerà subito Sanem. La ragazza lo raggiungerà al molo, con l'intento di bloccarlo. Salirà sulla barca e insieme trascorreranno l'intera giornata.

I due avranno modo di confrontarsi e la ragazza gli dirà pure che sa che non è stato lui a bruciare il diario. L'ha capito nel momento in cui lui ha sfidato le fiamme del capanno per salvare la sua bandana. A ogni modo si riconcilieranno e solo a fine viaggio Sanem verrà a sapere che in realtà Can non aveva nessuna intenzione di lasciarla nuovamente, bensì doveva raggiungere in un altro porto un uomo per vendergli la sua barca.

Cemal e Cener denunciano Sanem e il suo team

Intanto alla tenuta succederanno delle cose non piacevoli. Cemal e Cener, istigati da Yigit, denunceranno Sanem e il suo team per aver prodotto e venduto delle creme contraffatte. Non solo, anche Mihriban verrà coinvolta nella denuncia, in quanto proprietaria del terreno in cui vengono prodotte le creme. Can e Sanem saranno ignari di tutto, come si risolverà la questione?