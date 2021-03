Nelle prossime puntate di DayDreamer l'incidente occorso a Can e Sanem porterà gravi conseguenze. In un primo momento il fotografo rischierà la vita, ma quando sarà fuori pericolo qualcosa dovuto al trauma subito metterà in discussione la sua storia con Sanem.

Can in coma farmacologico

Dopo l'incidente stradale di Sanem e Can la situazione clinica di quest'ultimo sarà abbastanza grave. La famiglia e gli amici saranno al suo capezzale in lacrime, ma non solo. Anche Sanem, che ha riportato qualche contusione, sarà disperata per il suo fidanzato. Leyla e le infermiere non riusciranno a trattenerla: vorrà assolutamente vederlo, in quanto penserà che a Can possa essere successo qualcosa di molto brutto.

Alla fine Nihat si prenderà tutte le responsabilità del caso e accompagnerà la figlia dal fotografo.

Sarà una scena struggente e purtroppo le notizie del medico non saranno le migliori. La vita di Can è a rischio: ha una commozione cerebrale dovuta al brutto trauma che ha subito alla testa. A causa della gravità della situazione, lo staff medico ha deciso di tenerlo in coma farmacologico per un po' di tempo, in questo modo le ferite potranno rimarginarsi e il cervello avrà tutto il tempo per riposare. A ogni modo, il medico inviterà parenti e amici a prepararsi anche al peggio.

Can riprende conoscenza

I giorni passeranno e anche la salute di Sanem migliorerà. La ragazza rimuoverà anche il collare che le era stato messo dopo l'incidente. Can continuerà a essere in coma e Sanem gli starà sempre vicino.

Gli farà compagnia leggendogli il suo romanzo che racconta la loro storia d'amore e cercherà in tutti i modi di dimostrargli tutto il suo affetto.

Un mese dopo l'incidente ci saranno grossi miglioramenti: Can uscirà dal coma e riprenderà conoscenza. Sanem, i suoi genitori ed Emre saranno i primi a vederlo, ma qualcosa sembrerà strano: infatti riconoscerà tutti tranne la ragazza, addirittura la scambierà per un membro del personale sanitario.

Can non si ricorda di Sanem

Sanem sarà sconvolta, Can non si ricorda più di lei. Per il medico potrebbe essere un problema temporaneo, in quanto dopo la commozione cerebrale il fotografo potrebbe ancora non riuscire a utilizzare appieno tutte le funzioni cerebrali, ma è ottimista sul fatto che con il tempo tutto possa migliorare.

Anche Can vorrà avere delle delucidazioni alla famiglia e gli chiederà chi è questa Sanem.

Emre gli spiegherà che è il suo grande amore e che la loro storia è diventata anche un romanzo. Il fotografo chiederà anche notizie di Polen e sempre il fratello gli spiegherà che con lei è finita, visto il grande amore che prova per Sanem. Ora alla giovane Aydin non resterà che affrontare un'altra dura battaglia.