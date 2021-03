Nuovo anticipazioni su DayDreamer, la Serie TV grande protagonista del pomeriggio delle reti Mediaset. La trama della puntata che sarà trasmessa il 17 marzo su Canale 5 svela che Can Divit (Can Yaman) apparirà disposto a tutto pur di smascherare Yigit. In particolare, l'uomo avrà informazione dal detective privato, assunto per spiare le mosse dell'editore.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 17 marzo: Can parla con il detective

Le anticipazioni di DayDreamer, riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa mercoledì 17 marzo dalle ore 16:40 su Canale 5, annunciano inediti colpi di scena.

Nel dettaglio, Can avrà intenzione di scoprire qualcosa in più su Yigit, dopo non essere riuscito a provare che è stato a lui a dare fuoco al capanno.

Il fotografo aveva incaricato un investigatore per incastrare il fratello di Polen, intenzionato a distruggergli la sua vita dopo avergli "sottratto" Sanem. Per fare ciò, il maggiore dei Divit aveva chiesto aiuto all'investigatore che zia Remide aveva ingaggiato per cercare il fotografo in giro per il mondo.

Successivamente l'investigatore chiamerà Can e in questo frangente gli racconterà che Yigit non ha una vita sociale e lavorativa al di fuori di Sanem e lo informerà di averlo visto in compagnia di una donna dall'identità ancora misteriosa.

Il piano di Mihriban e Aziz è un successo

Nel corso della puntata del 17 marzo dello sceneggiato turco, Aziz e Mihriban si ritroveranno insieme a Muzaffer, Deren e CeyCey per sorvegliare Can e Sanem tramite una telecamera, mentre faranno da babysitter alla figlia di Cansu.

All'inizio appariranno molto imbranati, ma poi le cose andranno per il meglio. Infatti, non solo riusciranno a prendersi cura della bambina, ma anche a riavvicinarsi. Per tale ragione, il piano di Aziz e l'ex fiamma sembrerà aver portato i suoi frutti. Alla fine l'ex coppia e la neonata si ritroveranno addormentati sul divano.

Il giorno seguente Mihriban e il signor Divit ringrazieranno Can e Sanem di essersi presi cura della figlia dell'infermiera, visto che loro avevano un "impegno improrogabile".

Yigit informa la scrittrice dell'imminente partenza del fotografo

Nel frattempo Yigit, mentre sarà diretto in macchina con Sanem per un appuntamento di lavoro, la informerà dell'imminente partenza di Can. Una notizia che getterà nel panico la scrittrice, la quale si precipiterà al porto per cercarlo. Qui la minore delle Aydin salirà sulla barca del fotografo per cercare di fermarlo, ma alla fine lui partirà e lei rimarrà bloccata con lui nell'imbarcazione.