Le avventure della soap opera romantica di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno, continuano a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5 con tanti colpi di scena e sorprese.

Gli spoiler dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo martedì 23 marzo 2021 sempre dalle ore 16:40 circa, non sono per niente piacevoli per Sanem Aydin (Demet Özdemir). La talentuosa scrittrice si dispererà tra le braccia dell’amato Can Divit (Can Yaman) non appena saprà di dover interrompere la produzione dei suoi profumi e creme alla Fikri Harika per via della denuncia del signor Cemal presentata al comando di polizia, con lo zampino dell'editore Yigit (Utku Ateş) sempre più assalito dalla gelosia.

DayDreamer, anticipazioni del 23 marzo: Can e Sanem apprendono della denuncia di Cemal

Nel corso della puntata della serie televisiva che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 23 marzo 2021 nella solita fascia pomeridiana (e dopo il daytime della nuova edizione del reality show L’Isola dei Famosi), i due protagonisti principali Can e Sanem dopo aver viaggiato in mare a bordo della barca di lui rimarranno abbastanza sconvolti. La ragazza e il fotografo, infatti, non appena faranno ritorno nella tenuta apprenderanno una bruttissima notizia dai loro amici: che il signor Cemal ha denunciato la Fikri Harika con una gravissima accusa in grado di poter far fallire nuovamente l'agenzia pubblicitaria di Istanbul.

A trovarsi nei guai sarà soprattutto Sanem, nonostante Deren (Tugce Kumral), CeyCey (Anil Celik), Deniz (Basak Gumulcinelioglu) e Muzaffer (Cihan Ercan) verranno prontamente scagionati grazie all’intervento di Bulut (Ahmet Olgun Sunaerc) in veste di avvocato: la scrittrice dopo l’accaduto rischierà di dover mettere la parola fine alla creazione dei suoi prodotti.

Sanem turbata, Can promette di risolvere la complicata situazione della Fikri Harika

La complicata situazione farà sprofondare nella disperazione totale Sanem: in particolare a turbare la ragazza sarà un motivo ben preciso, ovvero il pensiero che Cemal possa riuscire a impossessarsi del marchio dei suoi profumi e delle sue creme.

A rassicurare la scrittrice ci penserà il suo ex fidanzato Can, promettendole di sistemare tutto il più presto possibile: per riuscire nell' intento il fotografo potrà contare sull’aiuto del suo fedele amico Metin (Tuan Tunali) che l’ha sempre capito al volo nei momenti di difficoltà, specie quando si tratta di questioni relative al lavoro.