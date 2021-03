La serie tv turca DayDreamer - le ali del sogno continua a far vivere delle intense emozioni ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Nel corso dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 24 marzo 2021 al solito orario pomeridiano, Can Divit (Can Yaman) non avrà alcun timore quando tre uomini del signor Cemal metteranno piede alla tenuta di Sanem (Demet Özdemir) per minacciare lui e tutti gli altri collaboratori della Fikri Harika.

Mentre il fotografo farà fuggire a gambe levate i loschi individui ci sarà la tanto attesa svolta per Emre (Birand Tunca): quest’ultimo, dopo essersi preoccupato ulteriormente per essere rimasto senza lavoro, verrà assunto come venditore in un autosalone.

DayDreamer, trama del 24 marzo: Can affronta i tre uomini di Cemal

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 24 marzo 2021, Metin (Tuan Tunali) non rimarrà fermo a guardare dopo aver appreso tramite Can della complicata situazione in cui si trova la Fikri Harika a causa di una denuncia. Il migliore amico del fotografo farà arrivare al signor Cemal un documento per dimostrare che i profumi e le creme prodotte appartengono a Sanem.

A questo punto il marito di Ceren non perderà tempo per mandare tre loschi individui alla tenuta della scrittrice con l’obiettivo di convincere tutti i collaboratori dell’azienda rivale a ritirare la denuncia. Ad intervenire questa volta non sarà Bulut (Ahmet Olgun Sunaerc) ma Can: quest’ultimo, con molto coraggio, affronterà gli uomini di Cemal e gli ordinerà di ribadire al loro capo che le creme in vendita alla Fikri Harika non sono affatto delle copie.

CeyCey sconvolto, Emre viene assunto a lavorare in una concessionaria

Mentre Can farà scappare di corsa gli scagnozzi di Cemal, non passerà inosservato il malumore di CeyCey (Anil Celik): quest’ultimo a causa delle ore trascorse in prigione sarà ancora sotto shock visto che non riuscirà a pronunciare alcuna parola nonostante Muzaffer (Cihan Ercan) e Deniz (Basak Gumulcinelioglu) faranno il possibile per farlo riprendere.

A rassicurare Cengiz ci penserà Deren (Tugce Kumral), invece Emre sarà ancora alla disperata ricerca di un lavoro. Quest’ultimo visibilmente rassegnato si recherà in una concessionaria per vendere la sua automobile: in tale circostanza il fratello di Can apprenderà che il proprietario non è ancora riuscito a trovare un uomo che possa aiutarlo con la vendita.

Emre approfitterà dell’occasione nell’istante in cui vedrà arrivare nell’autosalone un cliente, visto che fingendosi un venditore farà di tutto per convincerlo a fare il suo acquisto. Per merito di questo escamotage il figlio minore di Huma e Aziz riuscirà ad ottenere il posto di lavoro, nonostante in cuor suo saprà di desiderare un impiego migliore.