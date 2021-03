Le anticipazioni della famosa soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 29 marzo al 2 aprile, Fiorenza (Greta Oldoni) penserà di avere sotto controllo Adelaide (Vanessa Gravina) e ricatterà la donna, attraverso la storia di Dante e Marta. In seguito Federico farà di tutto pur di ottenere l'attenzione della bella Ludovica, ma il giovane sarà ignaro del fatto che la donna è in grande intimità con Marcello. Umberto, invece, continuerà ad indagare sul passato di Dante per Adelaide e alla fine troverà qualcosa di molto interessante, così avviserà la di Sant' Erasmo delle novità scoperte.

Successivamente accadrà qualcosa di inaspettato: Gabriella troverà la lettera che Arturo Bergamini ha scritto prima di morire, la donna leggerà il contenuto e sarà assai meravigliata, inoltre non saprà se portare la lettera a Cosimo.

Il Paradiso delle signore: Fiorenza ricatta Adelaide

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Giuseppe penserà di chiedere un prestito a suo figlio, mentre Adelaide non saprà come agire dopo le confessioni di Marta riguardo Dante. Più tardi la donna deciderà di affrontare l'uomo a muso duro e gli dirà di lasciar stare sua nipote una volta per tutte. Nel frattempo Salvatore sarà ormai ai ferri corti con suo padre, mentre Fiorenza deciderà di usare la storia tra Marte e Dante, per ricattare Adelaide. Serena, invece, dedicherà un tema a suo zio Vittorio e con il suo dolce gesto farà commuovere Beatrice.

Marcello e Ludovica sempre più intimi

Marcello e Ludovica saranno sempre più intimi, mentre Federico sarà ignaro della reale situazione e cercherà la compagnia della giovane Brancia. In seguito Agnese si confiderà con Armando, riguardo i conflitti tra suo marito e il figlio. Umberto, intanto, soddisferà Adelaide: dopo aver indagato su Dante, troverà qualcosa di interessante riguardo il suo passato.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo Sofia si sfogherà con Marcello, dopo la lite avuta con Giuseppe. Ludovica, invece, vorrà dimostrare i suoi sentimenti a Marcello e farà un gesto importante per lui. Fiorenza penserà di avere in pugno Adelaide, ma la donna deciderà di non assecondarla, tanto da rischiare che la verità riguardo Dante e Marta possa venir fuori.

Gabriella trova una lettera

Gabriella troverà una particolare lettera, nella quale Arturo Bergamini, prima di morire, ha espresso i suoi sospetti nei confronti di Umberto Guarnieri, in seguito la donna non saprà come comportarsi e sarà indecisa se darla a Cosimo. Infine, Fiorenza vorrà vendicarsi di Adelaide e insinuerà dei sospetti in Vittorio, nei riguardi di Marta e Dante.