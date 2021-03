Nella puntata di DayDreamer in onda giovedì 18 marzo, Sanem si troverà bloccata nella barca con Can. Dopo varie richieste d'aiuto, forse rimanere "isolata" insieme al fotografo non le sembrerà una cosa tanto brutta. Intanto Yigit non prenderà bene il riavvicinamento tra Can e Sanem, per questo motivo metterà su un losco piano.

Sanem bloccata al largo insieme a Can

Sanem è salita sulla barca di Can, convinta che quest'ultimo volesse nuovamente lasciarla. Gli ha pregato di non andare da nessuna parte, ma nonostante ciò ha messo in moto l'imbarcazione e si sono allontanati al largo. In realtà lui sa benissimo che non sta andando da nessuna parte e che vuole semplicemente vendere la barca, ma si "divertirà" facendo credere a Sanem quello che in realtà lei continua a ipotizzare: Can la sta portando via.

La situazione diventerà assolutamente comica, quando Sanem cercherà in mille modi di fermare la barca, senza ovviamente riuscirci. Minaccerà anche di buttarsi dall'imbarcazione, ma ovviamente avrà paura della profondità dell'acqua. Chiederà aiuto a uno yacht di passaggio urlando che "un uomo l'ha rapita", ma non verrà presa sul serio. A un certo punto, però, penserà di avere una via d'uscita.

Sanem riceverà una telefonata da Deniz, in quanto alla tenuta ci sarà un problema con le creme, ma la giovane Aydin non la farà parlare e le dirà che Can "l'ha rapita". Ovviamente l'amica le chiederà dove si trova e Sanem, abbastanza ingenuamente, passerà il telefono a Can dopo che le dirà: "Passami il telefono che le dico dove siamo". Il fotografo, però, butterà il telefono della ragazza in acqua e successivamente anche il suo.

Quindi lei lancerà un sos comico tramite radio, ma senza successo.

Yigit si mette 'in affari' con Cemal

Intanto Yigit vuole distruggere Can: secondo lui a causa del suo ritorno, il suo rapporto con Sanem si è deteriorato. Così cercherà un modo per "affondare" la coppia e lo farà minando la produzione di creme di Sanem. Nella tenuta, da Muzaffer, verrà a sapere la storia riguardante le creme contraffatte vendute da Ceren, così Yigit deciderà di recarsi nel negozio di quest'ultima.

Qui troverà suo marito, Cemal, a cui chiederà se per caso a causa di alcune creme ha vissuto una "situazione spiacevole". Così l'uomo gli parlerà del "furto" delle creme (riferendosi a quando Deren aveva preso le creme del negozio di Ceren) e della sua intenzione di fare causa. Yigit, ovviamente, lo aizzerà a farlo, dicendogli che potrebbero esserci diverse cose a suo favore, tra cui il fatto che le creme di Sanem vengono prodotte senza tecnologia e ovviamente senza igiene.

I due si troveranno molto d'accordo, al punto che potrebbe nascere una terribile collaborazione.