Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca DayDreamer. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 marzo rivelano che Yigit penserà che Can voglia partire, così lo racconterà a Sanem. La scrittrice si precipiterà nell'imbarcazione di Can ma rimarrà prigioniera del giovane. I due avranno l'occasione di riavvicinarsi, ma nel frattempo in tenuta accadrà qualcosa: il marito di Ceren, istigato da Yigit, denuncerà la Friki Harika per la produzione e la vendita di cosmetici contraffatti.

Can si rivolge a un investigatore

Le trame degli episodi settimanali di DayDreamer in onda da lunedì 15 a venerdì 19 marzo, confermano che Emre e Leyla decideranno di mettersi alla ricerca di un appartamento tutto per loro.

I due sposi potranno così mettere su famiglia, ma le intenzioni dei ragazzi non saranno però condivise dai genitori di Leyla. Nel frattempo Yigit chiederà a Sanem di sposarlo, ma la scrittrice con l'aiuto di Muzaffer e Cenigiz si prenderà del tempo per riflettere. Intanto Mihriban porterà la figlia di Cansu da Sanem e le chiederanno di farle da babysitter. La proposta sarà soltanto una mossa strategica per consentire a Sanem e Can di stare da soli e magari potersi riappacificare. I due ragazzi infatti cercheranno in tutti i modi di riavvicinarsi, mentre il giovane pubblicitario ingaggerà un investigatore affinché possa indagare su Yigit. Successivamente Mihriban, Aziz, Ceycey e Deren finiranno per spiare i due piccioncini (Can e Sanem) con la speranza di farli tornare insieme.

Intanto Yigit penserà che Can sia in procinto di partire e lo dirà a Sanem. La ragazza non perderà tempo e si recherà immediatamente nell'imbarcazione del suo amato dove però rimarrà prigioniera. Il giovane infatti deciderà di partire ma soltanto per vendere la sua barca.

Yigit consiglia al marito di Ceren di denunciare la Friki Harika

Nel corso delle nuove puntate in onda dal 15 al 19 marzo, Bulut sarà a corto di cosmetici e si rammaricherà che Deren abbia buttato quelle della signora Ceren.

Visto che Sanem sarà bloccata ancora sulla barca di Can, Bulut e Deren decideranno di iniziare a produrre le creme per conto loro. Intanto Yigit andrà nel negozio della signora Ceren e proporrà al marito di denunciare gli ospiti della casa di Mihriban per la mancata pulizia della tenuta. Nel frattempo Can e Sanem si troveranno in barca insieme, la vicinanza tra i due farà in modo che la scrittrice si lascerà andare e chiederà scusa al giovane Divit per aver tentato di cambiare alcuni suoi comportamenti, quando erano fidanzati.

Dopo le parole della Aydin, anche Can chiederà scusa alla sua ex fidanzata e i due finiranno per riconciliarsi, ignari però di quando starà per succedere alla tenuta. Su suggerimento di Yigit, il marito di Ceren avrà già denunciato l'azienda per la produzione di cosmetici contraffatti.