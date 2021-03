Nuovo spazio dedicato alle notizie su DayDreamer, lo sceneggiato turco che ha collezionato ascolti record sui teleschermi italiani. Gli spoiler della nuova puntata in onda il 30 marzo su Canale 5 raccontano che Sanem Aydin apparirà disperata per aver perso l'anello, che portava sempre al collo. Una scena, che divertirà moltissimo Can Divit mentre infastidirà il team della Fikri Harika.

DayDreamer - Le ali del sogno, puntata 30 marzo: Sanem alla disperata ricerca dell'anello

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che sarà in onda martedì 30 marzo dalle ore 16:40 in televisione annunciano novità.

In dettaglio, Sanem si accorgerà della scomparsa dell'anello di fidanzamento, tanto da iniziare una disperata ricerca all'interno della tenuta. La giovane, infatti, sarà certa di averlo smarrito in una delle stanze. La scrittrice sarà sconvolta per la perdita dell'anello, che custodiva gelosamente appeso al collo da un anno e Can seguirà le sue mosse da lontano. I telespettatori scopriranno che a rubare i gioielli è stato proprio il fotografo per osservare la reazione della minore delle sorelle Aydin.

Il team della Fikri Harika infastidito dall'ansia della scrittrice

Nel corso della puntata in programma il 30 marzo su Canale 5, Sanem deciderà di setacciare tutta la tenuta di Mihriban. La donna, infatti, non desidererà che l'oggetto venga ritrovato prima da Can, in quanto sarebbe costretta ad ammettere i suoi sentimenti mai sopiti.

La scrittrice dimostrerà di tenere moltissimo all'anello, tanto da essere terrorizzata dall'idea di averlo perso.

Nel frattempo, il team della Fikri Harika si riunirà per parlare dello spot pubblicitario per lanciare le creme biologiche dopo la creazione della nuova società, grazie all'aiuto di Can. L'ansia di Sanem, però, infastidirà tutti i dipendenti, tra cui Ceycey che abbandonerà su tutte le furie la riunione.

Can pensa che l'ex fidanzata sia ancora innamorata di lui

Nel frattempo, Can fingerà di non sapere la causa dello strano comportamento dell'ex fidanzata. Il maggiore dei Divit, infatti, si divertirà ad osservare la ricerca frenetica dell'anello da parte di Sanem. L'uomo si convincerà che la scrittrice tenga ancora moltissimo a lui nonostante provi a nascondere i suoi sentimenti.

Purtroppo quando la minore delle Aydin scoprirà chi è il vero colpevole del furto darà vita ad una vendetta segreta.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di DayDreamer - Le ali del sogno andata in onda il 29 marzo, Deren ha organizzato una festa alla tenuta per celebrare la nuova società. In questo frangente, Sanem è stata vittima di un furto per colpa dell'ex fidanzato Can.

La Serie TV è trasmessa da lunedì al venerdì dalle ore 16:40 su Canale 5 mentre in diretta streaming su "Mediaset Play".