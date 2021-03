Continua l'appuntamento in prima visione con Daydreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca che ogni giorno intrattiene oltre due milioni di telespettatori con protagonista l'attore Can Yaman nelle vesti di un fotografo di fama internazionale. La trama della nuova puntata trasmessa il 9 marzo su Canale 5 svela che Sanem Aydin riceverà una proposta di nozze da parte di Yigit. Il fratello di Polen, infatti, approfitterà della debolezza della ragazza per farsi avanti.

Daydreamer, puntata 9 marzo: Yigit confessa la verità a Can

Le anticipazioni di Daydreamer riguardanti la puntata che sarà in onda martedì 9 marzo dalle ore 16:40 sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Yigit confesserà tutta la verità dopo essere stato messo con le spalle al muro da Can. Non contento, il fotografo vorrà che l'editore dica a Sanem (Demet Ozdemir) di aver bruciato il suo diario. Per questo motivo, il maggiore dei Divit deciderà di fare un confronto tra il fratello di Polen e la scrittrice.

Durante il faccia a faccia tra i tre personaggi giungerà una telefonata di Huma che rimetterà tutto in discussione. La signora, infatti, scoprirà che non ci sono telecamere nel capanno e quindi Can non può avere le prove per incastrare Yigit. Per questo motivo, il fratello di Polen approfitterà della situazione per trarre un vantaggio.

Il fratello di Polen chiede a Sanem di diventare sua moglie

Nel corso della puntata del 9 marzo della Serie TV, Yigit chiederà a Sanem di diventare sua moglie.

La scrittrice apparirà sorpresa dalla richiesta di matrimonio in quanto lo vede solo come un amico ed un compagno di lavoro. Di conseguenza, la minore delle Aydin andrà su tutte le furie, non tanto per l'azzardata proposta ma per il comportamento distaccato del fotografo. In realtà, i telespettatori di Daydreamer scopriranno che Can è convinto che il fratello di Polen abbia raccontato a Sanem la verità sul diario e non che le abbia chiesto di sposarlo.

Ancora una volta, gli equivoci saranno protagonisti della trama.

Nel frattempo, la notizia della proposta di nozze di Yigit e Sanem arriverà alle orecchie dei dipendenti della Fikri Harika.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente della serie tv, Can e Sanem hanno trascorso una notte insieme in seguito ad un incidente nel bosco. La scrittrice, infatti, ha colpito il fotografo alla testa con un bastone dopo averlo scambiato per un orso.

Yigit, invece, ha temuto che la vicinanza tra i due ex possa riportare il sereno tra di loro.

Daydreamer - Le ali del sogno è trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5 mentre è possibile rivederla in modalità on-demand sul sito "Mediaset Play".