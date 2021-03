Nelle prossime puntate di DayDreamer, in onda in prima visione italiana su Canale 5, Sanem sarà veramente turbata: il fatto che Can non ricordi nulla della loro storia d'amore la farà stare veramente male, così si confiderà con Mihriban, che le darà un consiglio molto saggio: invece di provare a fargli tornare in mente ciò che sono stati, dovrebbe cercare di diventare qualcosa d'importante nell'attuale vita di Can.

Can dispiaciuto perché non riesce a ricordare Sanem

Contemporaneamente Can si sfogherà con Aziz. Anche lui è dispiaciuto per la situazione che sta vivendo Sanem, ma per lui attualmente, purtroppo, è solo una ragazza che conosce a malapena da un paio di giorni.

Intanto anche papà Aydin aiuterà il figlio a fargli tornare la memoria e lo farà affittandogli il suo vecchio rifugio, che Can aveva venduto: magari in questo modo avrà l'occasione di stare un po' da solo con i suoi pensieri.

Intanto a Sanem le verrà in mente un'idea: Can non si ricorda della loro storia, ma non può essersi scordato anche del suo profumo, quello che ha simboleggiato il loro amore, così si metterà subito all'opera e trascorrerà tutta la notte nel suo laboratorio per crearlo, ma la ragazza non potrà immaginare che andrà incontro a uno spiacevole contrattempo.

Can torna nel suo rifugio nel bosco, Sanem lo raggiunge

Can sarà nel suo rifugio intento a leggere il romanzo di Sanem e la ragazza lo raggiungerà proprio lì e si spruzzerà addosso, e in abbondanza, il suo profumo.

Can, vedendola arrivare, capirà che l'ha portata in quel luogo, lui che ha sempre deciso di non portarci nessuno. Lei gli riferirà che a causa sua nel rifugio ci sono stati anche Polen, Emre e Leyla e il fotografo non apprezzerà la cosa: se lei sapeva che era un posto tanto speciale per lui, perché ha deciso di portare tutta questa gente?

A ogni modo lei non si arrenderà e nel modo più bizzarro possibile cercherà di fargli annusare il suo profumo, ma la ragazza non sa che Can ha preso un brutto raffreddore e che di conseguenza non riesce a sentire gli odori.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche in questo caso Sanem non mollerà la presa e andrà in giro per il bosco in cerca di margherite, in maniera tale da fare un infuso che possa aiutare Can a liberare le vie nasali.

In più lei si vestirà con una semplice t-shirt e un paio di calzettoni, lo stesso outfit che indossava in giorno che il fotografo l'ha portata via dal party di Fabbri per condurla per la prima volta nel rifugio.

Non solo, ricreerà anche quella giornata in cui sono stati insieme, soprattutto il momento in cui Sanem, un po' ubriaca, aveva ballato con Can chiamandolo "re malvagio". Lui riuscirà a ricordare e a riconoscerla dal suo profumo?