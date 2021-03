Nelle prossime puntate di DayDreamer finalmente l'agenzia riuscirà a ingaggiare il perfetto Arthur Capello e tutto avverrà grazie a Sanem. Intanto quest'ultima non godrà solamente dei suoi successi professionali, ma anche dei suoi miglioramenti nel rapporto con Can. Infatti il ragazzo si mostrerà molto affettuoso nei suoi confronti.

Mihriban viene lasciata da Aziz

Dopo la conoscenza di Ayca e il pranzo con lei nel ristorante messicano, Can capirà benissimo che Sanem è gelosa di lui e del fatto che vada molto d'accordo con la figlia del signor Asim.

Intanto in agenzia saranno alla continua ricerca di un uomo che possa interpretare il regista Arthur Capello e sarà proprio Sanem a trovarlo.

Tutto inizierà quando Aziz deciderà di lasciare Istanbul per andare ad Amsterdam. Mihriban avrà il cuore a pezzi, mentre Huma sarà furibonda, in quanto Aziz non l'ha salutata, ma gli ha fatto sapere della sua partenza solo tramite Emre.

Sanem ritrova in Selim il perfetto Arthur Capello

Per questo motivo si sfogherà con il suo vecchio amico Selim, ma quest'ultimo è amico anche di Mihriban e quando sentirà che Aziz l'ha lasciata si recherà subito da lei. L'uomo la troverà tra le braccia consolatrici di Sanem e durante i loro discorsi la ragazza lo sentirà molto spesso parlare in spagnolo. La Spagna, il presunto paese d'origine di Arthur Capello. Chi meglio di Selim potrebbe interpretarlo, così la ragazza correrà subito a dirlo a Can.

Selim si rivelerà perfetto per interpretare Arthur Capello, in quanto conosce sia lo spagnolo che l'inglese, così Can non perderà tempo e senza nemmeno interpellare l'uomo contatterà Ayca, per chiederle se il giorno seguente sarebbe disposta per conoscere il regista ingaggiato dalla Fikri Harika.

Can e Sanem, il loro riavvicinamento non è poi così lontano

Per quanto riguarda, invece, la storia tra Can e Sanem, forse qualcosa potrebbe smuoversi. Mentre la ragazza sarà intenta a fare un pisolino sul divano del suo salotto, Can arriverà e la sveglierà passandole un fiore sotto il naso.

Successivamente si siederà vicino a lei e l'abbraccerà, con grande stupore della ragazza, che molto probabilmente non si aspettava un gesto simile da parte del fotografo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quest'ultimo, intanto, la ringrazierà: se non fosse stato per lei probabilmente non avrebbero trovato il giusto Arthur Capello e l'agenzia avrebbe potuto passare dei guai.

Non la ringrazierà solo per questo, ma anche "per il suo bel viso" e per non aver mai rinunciato a lui, anche se purtroppo non ricorda la loro storia d'amore. Tra i due ci sarà un'alchimia incredibile e forse il loro riavvicinamento non sarà così poi tanto lontano.