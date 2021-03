Nelle puntante di DayDreamer in onda prossimamente su Canale 5 Can, con una moto d'acqua, condurrà Sanem in un'isola deserta. Per lui sarà un valido tentativo per rimanere da solo con la ragazza, infatti, da quando ha scoperto l'amore che c'è stato con lei, grazie alla lettura del suo romanzo, vuole recuperare ancora di più il rapporto. I due arriveranno quasi a baciarsi, ma Sanem si ritrarrà, così con la scusa della moto d'acqua guasta, Can le dirà che dovranno trascorrere la notte sull'isola.

Can e Sanem bloccati in un'isola deserta

Sanem lo implorerà in ogni modo a cercare aiuto, addirittura dicendogli di raggiungere la spiaggia da cui sono partiti a nuoto, ma Can dirà di essere stanco e di non farcela.

La ragazza, però, insisterà, dicendo che sarà lei a cercare aiuto da sola. Per Can sarà ovviamente un'idea folle, così la prenderà sulle spalle e la porterà via e proprio in quel momento vivrà un déjà vu.

A Can tornerà il mente il momento in cui, dopo il workshop di cucina con Polen e Yigit, prese sulle spalle Sanem per caricarla in macchina e poi portarla in montagna. Per un attimo dirà a Sanem di aver vissuto un déjà vu e la ragazza sarà entusiasta del fatto che possa aver ricordato qualcosa, ma forse per non darle troppe aspettative le dirà che ha rivissuto un momento grazie alla lettura del suo romanzo.

I balli di Sanem e il risveglio abbracciata con Can

A ogni modo la giornata trascorrerà e i due si prepareranno a trascorrere la notte sulla spiaggia.

Accenderanno il fuoco, mangeranno il pesce pescato da Sanem e berranno il vino che Can "stranamente" custodiva con due calici all'interno della moto d'acqua. Quest'ultima cosa sarà abbastanza "pericolosa", visto che Sanem non riesce a reggere l'alcol. Successivamente parleranno del libro della giovane Aydin, infatti lei gli chiederà qual è la sua parte preferita e lui risponderà il momento in cui lei ha scoperto chi era effettivamente l'Albatros.

Il giorno dopo in agenzia saranno tutti agitati, visto che Can e Sanem sono ormai irraggiungibili da ben 24 ore. A un certo punto penseranno, addirittura, di avvisare la polizia. I due, non immaginando minimamente cosa stia accadendo a lavoro, si sveglieranno abbracciati sulla stuoia fatta di palme. Il fotografo, poi, si divertirà a raccontarle tutto quello che ha combinato causa "alcol", come i balli scatenati vicino al fuoco, in cui ha coinvolto anche Can.

Una notte memorabile, che per i due potrebbe segnare anche un nuovo inizio, anche perché la ragazza, in un impeto di sincerità, gli ha ribadito che per lei non è fondamentale che lui ricordi cosa sono stati, l'importante è che in quel incidente lui non sia morto e sia ancora accanto a lei.