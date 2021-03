Nelle prossime puntate di DayDreamer, la Fikri Harika dovrà rimediare ad alcuni "guai" commessi per conquistarsi una campagna pubblicitaria. Intanto Can e Sanem saranno sempre più vicini, al punto che lui, per la prima volta, si mostrerà più affabile nei confronti della ragazza, cosa che non era ancora avvenuta da quando ha perso la memoria.

Sanem incontra il fratello del signor Asim

La "pazzia" di Sanem verrà sempre più fuori nei momenti in cui si troverà accanto a Can, in quanto verrà a sapere che il fotografo "non la sente nel suo cuore". Così si renderà irascibile e indisponente nei suoi confronti, soprattutto quando avranno un incontro di lavoro con la Woman Art Cosmetics.

Lui non ascolterà i suoi consigli in merito a quale strada prendere, così rimarranno imbottigliati nel traffico e Sanem, per non mancare all'appuntamento, pagherà un motociclista per farsi accompagnare.

A ogni modo lei riuscirà ad arrivare in tempo, mentre Can la raggiungerà non prima di 20 minuti, così le chiederà d'intrattenere il fratello del signor Asim. Ci proverà in tutti i modi, ma l'uomo sarà un po' impaziente, così alla fine lei gli parlerà di Arthur Capello e del fatto che non possono lavorare insieme a causa della grossa di denaro da lui richiesta. Purtroppo il fratello del signor Asim offrirà personalmente la parte mancante per pagare il regista, così la Fikri Harika si troverà davanti a un bel problema: lavorare con un regista che in realtà non esiste, in quanto inventato di sana pianta per potersi accaparrare la campagna pubblicitaria.

L'aspirante Arthur Capello ha un infarto

Se Arthur Capello non esiste, dovranno "crearlo". Il team dell'agenzia di prodigherà a cercare un attore che possa interpretare il ruolo del regista e in più, per far sì che si possa verificare la sua fama internazionale, grazie all'hacker che collaborava con Aylin, decideranno di creare un sito web ad hoc.

Sarà proprio Sanem a trovare l'attore: si chiama Hayati Tokmak.

La ragazza contatterà subito l'agenzia con cui lavora, che le comunicherà che è impegnato in un spettacolo teatrale, così lei e Can decideranno di andarlo a vedere. Dopo la performance Can sarà molto soddisfatto della scelta di Sanem, al punto che l'abbraccerà e le dirà "sei unica", con grande stupore della ragazza.

Nonostante l'ottima scelta, le cose non procederanno per il meglio.

Infatti, mentre Can e Sanem parleranno con l'attore nel suo camerino, quest'ultimo avrà un infarto. L'uomo si salverà e Can, dopo questa vicenda, si mostrerà più affabile nei confronti di Sanem, ammettendo che finalmente si rende conto del grande amore c'è stato con la ragazza, anche se ancora non lo ricorda. Che stia nuovamente provando qualcosa per la ragazza?