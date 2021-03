Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv con protagonista gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama della nuova puntata che sarà trasmessa il 5 marzo sui teleschermi di Canale 5 svelano che il nuovo impiego di Emre Divit susciterà un certo malcontento in famiglia. In particolare, suo suocero Nihat Aydin si pentirà di avergli proposto di lavorare nella sua drogheria a causa delle loro diverse vedute sul lavoro.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 5 marzo: Emre lavora nella drogheria dei suoceri

Le anticipazioni di Daydreamer riguardanti la puntata che sarà trasmessa venerdì 5 marzo dalle ore 16:40 annunciano importanti sviluppi.

In dettaglio, Can e Sanem si avvicineranno sempre di più. Aziz e gli altri amici della Fikri Harika, infatti, faranno in modo che i due ex fidanzati trascorrano sempre di più tempo insieme. I due dimostreranno di provare ancora qualcosa l'uno per l'altra, sebbene siano troppo orgogliosi per ammetterlo. L'ex coppia, come i protagonisti del libro Albatros e Fenice, dovranno superare ancora molte prove prima di giungere al sospirato lieto fine.

Intanto Nihat e Mevkibe continueranno a far lavorare Emre presso la loro drogheria dopo aver scoperto la sua sincerità a riguardo un presento tradimento ai danni di Leyla. Alla fine, suoceri e genero avranno atteggiamenti diversi con la clientela, che li porterà a scontrarsi.

Nihat rimpiange di aver proposto al genero di lavorare per lui

Nella puntata trasmessa il 5 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5, Can incontrerà Caner alla tenuta di Sanem dopo essere riuscito a portarlo in salvo in seguito alla sua fuga dal villaggio. Il bambino ascolterà affascinato le avventure del fotografo nei mari di tutto il mondo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A tal proposito, tutti i fanciulli del quartiere crederanno che Can sia un mito per aver navigato in tutti i mari ed affrontato mille avventure.

Intanto continueranno i dissapori in casa di Nihat e Mevkibe. Il loro genero Emre, infatti, avrà un metodo di lavorare altamente professionale e manageriale, visto che ha studiato presso una delle più importanti università in Svizzera.

I coniugi Aydin, invece, dimostreranno di essere attaccati alle tradizioni, basandosi sulla solidarietà. Per questo motivo, Nihat rimpiangerà di aver proposto di far lavorare Emre da lui.

Dall'altro canto, Mevkibe sarà restia alle novità apportate dal genero. Tuttavia, la signora cercherà di mettere una buona parola tra i due uomini. Anche Leyla si dimostrerà contraria alla scelta di suo marito Emre, in quanto è consapevole che potrebbe essere un disastro totale.