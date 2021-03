Cambia la programmazione di Canale 5 per sabato 6 marzo. In prime time, infatti, non è prevista la nuova puntata di C'è posta per te, il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, che si sta avviando verso le battute finali di questa fortunatissima edizione. Sabato sera infatti, al posto della trasmissione, andrà in onda un film: in questo modo si eviterà lo scontro diretto con la finalissima del Festival di Sanremo.

Salta la puntata di C'è posta per te di sabato 6 marzo

Nel dettaglio il palinsesto di Canale 5, per la prima serata di sabato 6 marzo, prevede alle ore 21:15 la messa in onda del film "Non si ruba a casa dei ladri", seguito in seconda serata dalla pellicola "Alì".

In questo modo i due film sostituiranno la messa in onda della nona puntata di C'è posta per te di Maria De Filippi che, anche quest'anno, sta ottenendo degli ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti.

Anno dopo anno, infatti, il people show Mediaset continua bissare importantissimi record nel prime time Mediaset, confermando di essere uno degli appuntamenti più seguiti e amati dal pubblico di Canale 5.

L'appuntamento con C'è posta per te ritorna sabato 13 marzo

I fan di C'è posta per te, però, possono stare tranquilli: questo turno di stop è dovuto alla messa in onda della finalissima di Sanremo su Rai 1, ma il programma di Maria De Filippi tornerà in onda la settimana successiva.

Sabato 13 marzo, infatti, è previsto un nuovo appuntamento con la trasmissione dei sentimenti, che quest'anno ha avuto tra i suoi ospiti anche l'attore turco Can Yaman, protagonista indiscusso della serie turca DayDreamer - Le ali del sogno, in onda al pomeriggio su Canale 5.

Così, proprio come era successo già negli anni precedenti, De Filippi eviterà lo scontro diretto contro l'ultima serata del Festival condotto da Amadeus e con la partecipazione di Rosario Fiorello.

Calano gli ascolti di Sanremo 2021, ma De Filippi non andrà in onda

Va detto, però, che rispetto allo scorso anno questa 71esima edizione della kermesse musicale non sta brillando dal punto di vista degli ascolti.

La seconda serata, ad esempio, è crollata sotto la soglia dei 7,6 milioni di spettatori pari ad uno share del 42%.

Numeri decisamente distanti da quelli che Amadeus e Fiorello avevano messo a segno lo scorso anno, quando lo share della kermesse musicale aveva toccato la soglia del 53%.

Nonostante questo calo di ascolti, però, Canale 5 ha scelto di alzare "bandiera bianca" e questo sabato sera non "sacrificherà" De Filippi e il suo fortunatissimo people show.