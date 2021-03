Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di DayDreamer-Le ali del sogno, la soap che ha come protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir. La trama della nuova puntata in programma il 3 marzo su Canale 5 si sofferma su Can Divit.

Il fotografo con un escamotage rimanderà la sua partenza e otterrà da Sanem Aydin il permesso di alloggiare in un capanno presente nella sua tenuta.

DayDreamer, puntata 3 marzo: Sanem scopre che Can non parte più

Le anticipazioni di DayDreamer riguardanti l'episodio che andrà in onda su Canale 5 alle 16:40 riportano che Can dovrà rimandare la sua partenza per Istanbul dopo aver manomesso volontariamente la sua imbarcazione.

Il fotografo dovrà necessariamente trovare un alloggio, ma ovviamente non potrà fermarsi a casa di Sanem. Divit comunicherà la sua decisione alla scrittrice, dicendole che non ha alcuna intenzione di danneggiarla.

Aydin a sua volta rivelerà a Can che non si trasferirà a New York con Yigit perché è troppo legata alla sua tenuta e ai suoi familiari. Una notizia che rasserenerà Divit, il quale comincerà a pensare di aver frainteso la conversazione che aveva origliato la sera prima tra l'ex fidanzata e Yigit.

Il fotografo trova alloggio in un capanno della tenuta della scrittrice

Nel corso della puntata del 3 marzo della soap turca, Can andrà a vivere in un capanno che sorge nei pressi della tenuta di Sanem e che diventerà il suo rifugio. La giovane, intanto, cercherà di recuperare un briciolo di serenità affinché possa ritrovare l'ispirazione per scrivere.

Purtroppo, però, Aydin continuerà ad essere distratta dalla presenza dell'ex fidanzato.

Nihat e Mevkibe sospetteranno che Emre abbia una relazione extraconiugale. I coniugi Aydin si accorgeranno che l'ex contabile parla spesso e misteriosamente al telefono. Mevkibe sarà alquanto preoccupata, temendo che Emre stia tradendo Leyla.

Infine Aziz farà di tutto pur di trovare informazioni sul nuovo progetto editoriale di Yigit e Sanem.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Riassunto puntata del 2 marzo

Nella puntata del 2 marzo Aziz ha finto di essere malato per trattenere Can in città: il suo piano è quello di far sì che il figlio e Sanem si possano riavvicinare. Il signor Divit sospetta anche che Yigit abbia un secondo fine, e per questo motivo ha cominciato ad indagare su di lui. Sanem, invece, ha ottenuto un riconoscimento importante dalla critica internazionale.

La soap DayDreamer-Le ali del sogno va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:40 su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset Play.