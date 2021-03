La soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno sta continuando a fare compagnia ai telespettatori italiani con tanti colpi di scena. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 22 al 27 marzo 2021 Sanem Aydin, dopo aver viaggiato sulla barca con Can Divit, si dispererà poiché a causa di una denuncia di Cemal rischierà di dover mettere fine alla creazione dei suoi profumi e delle sue creme. Il fotografo, non appena vedrà la sua ex fidanzata rattristita, troverà la soluzione per sistemare tutto.

DayDreamer, anticipazioni sino al 27 marzo: Can fa spaventare gli uomini di Cemal

Negli episodi che occuperanno Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 marzo 2021, Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz verranno arrestati e condotti in una cella dopo essere stati denunciati dal signor Cemal con l'accusa di vendere prodotti contraffatti alla Fikri Harika.

A scagionare i soci di Sanem, Aziz e Mihriban sarà Bulut: quest’ultimo, forte della sua vecchia laurea in legge, si presenterà al comando di polizia e favorirà la liberazione dei collaboratori della nota agenzia pubblicitaria dopo aver dimostrato la loro innocenza.

A questo punto Sanem e Can, non appena faranno ritorno alla tenuta, apprenderanno dell’arrivo della polizia e la scrittrice si vedrà costretta a fermare la produzione delle sue creme su richiesta delle autorità. Nel contempo, Mihriban e Aziz si presenteranno a casa di Cemal e lo accuseranno di essere un ladro. Quest’ultimo, su consiglio di Yigit, farà minacciare i soci della Fikri Harika dai suoi uomini che però si daranno alla fuga grazie dopo l'intervento di Can che, in tono minaccioso, intimerà ai tre loschi di dire al loro capo che le creme appartengono a Sanem.

Emre assunto in una concessionaria di auto, la scrittrice e il fotografo parlano del loro futuro

Nel contempo Emre, essendo ancora alla disperata ricerca di un lavoro, riuscirà a farsi assumere come venditore in una concessionaria di auto, invece Sanem deciderà di prendere le distanze da Yigit e di non dedicarsi, per il momento, alla promozione del suo libro.

A questo punto, la scrittrice e tutti gli altri collaboratori della Fikri Harika faranno i conti con dei problemi economici: Sanem, dopo aver rifiutato la proposta del fotografo di finanziare la società, lo convincerà a diventare socio.

Successivamente, Deren organizzerà una grande festa per l'inaugurazione dell'azienda: a fine serata, Sanem e Can si soffermeranno a parlare ancora una volta del loro futuro.

Quest’ultimo, non appena la sua ex fidanzata si addormenterà su un’amaca, prenderà di nascosto l’anello di fidanzamento che le aveva regalato un anno fa. Per concludere, quando verrà scelto il nuovo logo dei prodotti realizzati da Sanem, si procederà con lo spot pubblicitario, che vedrà come protagonista Deren nel ruolo della regina Cleopatra.