Ieri sera, domenica 14 marzo, è andato in onda un nuovo appuntamento con Live non è la D'Urso, il programma serale condotto da Barbara D'Urso. Nel corso della puntata, hanno affrontato le cinque sfere Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Alcune affermazioni rilasciate dall'attore riguardo la sua partecipazione a Temptation Island, "Recitavo un ruolo, è uno show", hanno suscitato aspre polemiche e sollevato un polverone. La Fascino, società della conduttrice Maria De Filippi, avrebbe deciso di procedere per vie legali nei confronti di Pietro Delle Piane. Nel comunicato reso noto nelle scorse ore, non è mancata una stoccata a Barbara D'Urso, rea di aver preso le distanze dalle gravi affermazioni solo dopo aver saputo della querela.

Maria De Filippi pronta a lasciare la Mediaset

Stando ad indiscrezioni trapelate in queste ore, Maria De Filippi potrebbe addirittura pensare di lasciate l'azienda Mediaset dopo quanto accaduto a Live non è la D'Urso. La conduttrice di programmi come Uomini e Donne e C'è posta per te, sarebbe furiosa nei confronti della conduttrice partenopea. Nella nota rilasciata nelle scorse ore si legge: "Rimane lo stupore di vedere, per l'ennesima volta, tutto questo all'interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell'imminente denuncia". Per il momento, Barbara D'Urso non ha rilasciato alcuna dichiarazione ulteriore al riguardo. In tanti invece si sono schierati contro Pietro Delle Piane, difendendo il format a spada tratta.

Filippo Bisciglia, Anna Pettinelli e molti altri in difesa di Temptation Island

Dopo le affermazioni fatte da Pietro Delle Piane, in molti sui social hanno voluto difendere il programma. Primo fra tutti, il conduttore Filippo Bisciglia che ha chiesto al compagno di Antonella Elia se anche le sue lacrime fossero un copione. Ha poi aggiunto di esserci rimasto davvero male per le sue parole.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche Anna Pettinelli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram sotto il quale ha scritto: "Tutti veri, senza copione come da anni è il format dei sentimenti più famoso e trasparente della nostra tv". La speaker di RDS ci ha tenuto a precisare che chi afferma il contrario è un bugiardo in cerca di giustificazioni per il suo patetico operato. Sono arrivate le difese anche di altri partecipanti, tra cui l'ex fidanzato di Giorgia Lucini, Manfredi, l'ex tentatrice Jessica Guazzotti e Manila Nazzaro.

La donna ha dichiarato che lei e Lorenzo Amoruso a Temptation Island hanno portato la vita vera.

Le giustificazioni social di Pietro Delle Piane

Intanto, nelle scorse ore, sono arrivate sempre a mezzo social, le giustificazioni di Pietro Delle Piane. L'uomo, travolto dalle polemiche e sotto accusa, ha dichiarato nelle stories Instagram di aver recitato per far ingelosire la sua fidanzata Antonella Elia. Poi, ha aggiunto di riferirsi al momento in cui ha portato le tentatrici nella camera senza telecamere. Ha poi concluso che con le sue parole voleva far intendere che non si può giudicare una persona da ciò che si vede in televisione. Come andrà a finire questa vicenda che vede coinvolte due delle conduttrici di punta di Canale 5, Maria De Filippi e Barbara D'Urso?

Non resta che aspettare ulteriori sviluppi.