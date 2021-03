Domenica 14 marzo è andata in onda, in prima serata su Rai 1, la quarta e ultima puntata della serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco con protagonista l'attrice napoletana Luisa Ranieri. La fiction ha avuto un grande successo in termini di ascolti ed è stata seguita da milioni di italiani. Proprio per questo motivo, tutti i fan appassionati del vicequestore Lobosco si sono domandati se la fiction verrà rinnovata per una seconda stagione, come accaduto ad altre nuove serie Rai di successo come Il commissario Ricciardi e Mina Settembre. Intanto Gabriella Genisi la scrittrice autrice dei romanzi da cui è stata tratta la Serie TV, ha affermato che sarebbe sarebbe entusiasta se ci fosse una seconda stagione con protagonista il personaggio inventato da lei.

Lolita Lobosco è ispirata agli omonimi romanzi di Gabriella Genisi

Al momento i vertici Rai non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali e gli stessi attori protagonisti non si sono sbilanciati più del dovuto. Il materiale a disposizione degli sceneggiatori per una seconda stagione ci sarebbe: degli otto libri scritti da Gabriella Genisi sono stati utilizzati solo i primi quattro per questa prima stagione.

Al momento nessuno dei protagonisti si è sbilanciato più di tanto, però il regista Luca Miniero ha affermato che questa esperienza gli è piaciuta tanto. Per quanto riguarda gli attori protagonisti, Filippo Scicchitano, che ha interpretato il personaggio di Danilo, in una recente intervista ha affermato "Sarebbe bellissimo tornare a lavorare con Luisa Ranieri e tutto il resto del cast".

Anche se ha specificato che al momento non sa nulla al riguardo.

L'intervista a Luisa Ranieri

In una recente intervista l'attrice napoletana Luisa Ranieri, che interpreta Lolita Lobosco, ha spiegato che Gabriella Genisi ha scritto otto romanzi dedicati al vicequestore e la trama della prima stagione è tratta solo da quattro di questi. Dunque anche a detta dell'attrice non manca il materiale narrativo per costruire la seconda stagione.

Inoltre Luisa Ranieri ha rimarcato che la fiction ha fatto registrare ottimi ascolti in tutti e quattro gli appuntamenti. In particolare il primo episodio, intitolato "La circonferenza delle arance", ha fatto registrare IL 31,8% di share, mentre il secondo e il terzo, rispettivamente intitolati "Solo per i miei occhi" e "Spaghetti all'assassina" hanno fatto registrare 29,8% e 28,2% di share.

I dati d'ascolto sono dunque molto buoni e questo ovviamente depone a favore di una nuova stagione.