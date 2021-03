Tante novità accadranno a DayDreamer, la Serie TV con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 29 marzo al 3 aprile su Canale 5 raccontano che Deren diventerà la regina d'Egitto per uno spot pubblicitario. Emre Divit e Leyla Aydin, invece, attraverseranno un periodo di crisi.

DayDreamer, puntate 29 marzo - 3 aprile: Deren è la regina d'Egitto per uno spot pubblicitario

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riguardanti le puntate che saranno in onda da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile in televisione annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Can aspetterà che Sanem si addormenti per rubarle la sua collana.

Tutti quanti si dimostreranno insofferenti quando la scrittrice si getterà a capofitto alla ricerca del suo prezioso oggetto. Intanto, il team dedito alla fabbricazione delle creme procederà a sceneggiare lo spot pubblicitario dopo aver scelto il logo. La scrittrice, a questo punto, deciderà di dare il ruolo della regina d'Egitto Cleopatra a Deren su suggerimento di Muzzafer. Alla fine, la pubblicitaria accetterà il ruolo per paura che la minore delle Aydin ricadrà nei problemi mentali che l'avevano portata in clinica.

Nel frattempo, Huma e Mevkibe decideranno di prendersi maggior cura di loro mentre Emre non apparirà soddisfatto del suo nuovo lavoro. Infine, l'ex contabile dovrà fronteggiare il malumore di Leyla, sottoposta ad un grave stress lavorativo.

Mihriban gelosa di Aziz

Nel corso delle puntate 29 marzo - 3 aprile della serie tv turca, Sanem sarà alla disperata ricerca della sua collana. Yigit non ascolterà gli avvertimenti della scrittrice, tanto da far ritorno alla tenuta non per lei ma per Bulut.

Intanto, Can controllerà gli ultimi dettagli prima di girare lo spot pubblicitario. Poi, il fotografo sorveglierà la scrittrice ancora disperata dopo la perdita del monile prezioso.

Aziz e Mihriban, invece, incontreranno Huma e Mevkibe a fare la spesa. In questo frangente, la proprietaria della tenuta farà una scenata di gelosia al padre di Can, in quanto teme che possa tornare con l'ex moglie.

Emre e Leyla discutono sempre più spesso

Allo stesso tempo, Emre e Leyla inizieranno a discutere sempre più spesso. Deren suggerirà a Sanem e Can di recarsi in città per scegliere i costumi di scena.

Durante il viaggio, la scrittrice ammettere tra sé e sé di non aver mai dimenticato il fotografo. Proprio quest'ultimo affiderà a Deren la parte da protagonista dello spot pubblicitario delle creme, vista la mancanza di fondi.

Emre si licenzierà dal posto di lavoro in quanto si sente sprecato. Non contento, l'ex contabile convincerà anche la moglie a fare lo stesso. Alla fine, i due decideranno di aprire un'attività in campo musicale.