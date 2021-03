Giovedì 25 marzo, in prima visione assoluta sulla ABC, andrà in onda un nuovo appuntamento con la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy. L'episodio, intitolato "In my Life", si concentrerà quasi interamente sulle conseguenze del grave malessere accusato da Teddy Altman dopo la morte di Andrew DeLuca. Il cardiochirurgo, come anticipato dalla trama e dal promo ufficiale della nona puntata, cadrà infatti in uno stato catatonico che preoccuperà l'ex fidanzato Owen Hunt. Tramite una serie di flashback ed esperienze extrasensoriali, il personaggio interpretato da Kim Raver avrà quindi modo di affrontare i fantasmi del passato e di far chiarezza sul suo futuro.

Kim Raver sul nono episodio di Grey's Anatomy 17: 'Spiegherà perché Teddy ha fatto certe scelte'

A poche ore dalla messa in onda di Grey's Anatomy 17x09, i microfoni di ETOnline hanno intercettato Kim Raver. L'attrice, ribadendo che i prossimi episodi lasceranno i fan a bocca aperta, ha fatto parzialmente luce sul futuro di Teddy Altman.

Parlando della trama della nuova puntata, l'attrice ha infatti dichiarato quanto segue: "Non sarà un episodio per i deboli di cuore. Metterà in risalto i traumi che Teddy ha subito nella sua vita. Penso che abbia un grave disturbo da stress post-traumatico e che non l'abbia mai affrontato. Non stiamo cercando un modo per scusare il suo comportamento orribile, ma la puntata spiegherà perché ha fatto certe scelte.

Ci mostrerà che tutti siamo umani e commettiamo errori."

Anticipazioni Grey's Anatomy 17x09, Kim Raver su Teddy e Owen: 'Entrambi hanno un disturbo da stress post-traumatico'

Continuando con la sua intervista, Kim Raver ha poi lasciato intendere che il rapporto tra Teddy e Owen subirà una svolta. Grazie all'intervento di Amelia Shepherd, che spingerà il Maggiore Hunt a perdonare l'ex fidanzata, la coppia avrà quindi modo di chiarire le recenti incomprensioni.

Sebbene non abbia svelato se i due chirurghi torneranno insieme, l'attrice ha infatti dichiarato quanto segue: "La cosa bella di questo episodio è che Amelia lo aiuterà a fare chiarezza. Sia Teddy che Owen hanno un disturbo da stress post-traumatico e il loro confronto potrebbe aprire le porte a nuovi scenari.

Non so quali saranno le conseguenze, ma penso che assisterete a scene davvero importanti tra Amelia e Owen."

L'attrice della dottoressa Altman ammette: 'Spero che Teddy e Owen possano riconciliarsi'

Infine, l'interprete della dottoressa Altaman ha candidamente ammesso di sperare ancora in una riconciliazione tra Teddy e Owen.

Nonostante si sia detta, al pari dei fan, molto infastidita dal terribile comportamento del suo personaggio, l'attrice ha così concluso la sua lunga intervista: "Amo Teddy e provo empatia con i fan che sono arrabbiati, ma spero che possano ugualmente intraprendere un viaggio verso il perdono. Teddy e Owen hanno affrontato davvero tante sfide e segretamente spero ancora che possano riconciliarsi. Non sappiamo cosa succederà tra loro, ma so che hanno un'amicizia indistruttibile e anche se tutti siamo imperfetti, penso che sia bello avere un rapporto come il loro."