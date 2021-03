Gli appassionati di Gossip sono tornati ad occuparsi della vita privata di Stefano De Martino. A fornire un "assist" ai curiosi, sarebbe stata Dayane Mello in una recente intervista: la modella ha ammesso di essersi riavvicinata ad un ex che ha un figlio e alcuni sospettano possa trattarsi proprio dell'ex marito di Belen. Sotto all'ultima foto che il napoletano ha pubblicato su Instagram, qualche fan ha chiesto quanto di vero ci sia dietro al gossip che lo vorrebbe vicino alla concorrente del GF Vip 5: dal diretto interessato, però, non è arrivata nessuna risposta per ora.

Nuovi gossip sul privato di Stefano De Martino

Dallo scorso 24 marzo, i siti di gossip hanno ripreso a occuparsi di Stefano e della sua vita amorosa post separazione. Complici alcune dichiarazioni che ha fatto Dayane a Casa Chi, qualcuno ha pensato che l'ex al quale si sta riavvicinando dopo il GF Vip potrebbe essere proprio De Martino.

La brasiliana non ha fatto il nome della sua ritrovata fiamma, però ha raccontato che è un uomo col quale ha avuto a che fare in passato e che è padre di un bambino.

Dopo che questo rumor ha cominciato a circolare sui social network, i fan del napoletano hanno deciso di chiedere delucidazioni direttamente a lui, ponendogli precise domande sotto all'ultimo post che ha caricato su Instagram.

Le domande dei fan a Stefano De Martino

La foto che Stefano ha pubblicato il 24 marzo su Instagram, è stata l'occasione giusta per i curiosi per chiedergli quanto di vero ci sia dietro al gossip che lo vorrebbe di nuovo vicino alla ex Mello.

Sotto all'immagine nella quale De Martino ha posato accanto al suo cucciolo Choco, si possono leggere le seguenti riflessioni/domande: "Ci vuoi far credere che sei a cena con il cane ma ti vedi con Dayane".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"È vero che ti sei fidanzato con Dayane? Choco è solo una copertura", ha scritto un altro utente sempre facendo riferimento all'indiscrezione ancora tutta da confermare sulla presunta liaison in corso tra l'ex gieffina e il conduttore Rai.

Anche se sono un bel po' i commenti con i quali i followers hanno provato ad indagare sulla sua vita amorosa, il giudice di Amici 20 non si è esposto né per smentire né per ammettere il tutto: come capita spesso quando finisce al centro di un nuovo gossip, anche stavolta Stefano ha sposato il silenzio e non ha dato alcuna spiegazione.

Lo scambio di messaggi social tra Stefano De Martino ed Emma

Prima che qualcuno lo associasse alla vecchia fiamma Dayane Mello, Stefano era finito al centro del gossip per un tenero e inaspettato scambio di "carinerie" social con un'ex fidanzata molto conosciuta.

Poco prima che su Canale 5 andasse in onda la prima puntata del serale di Amici 20, De Martino ha pubblicato una foto per confermare che quest'anno sarà uno dei giudici: Emma Marrone si è esposta su Instagram per fare l'in bocca al lupo al conduttore Rai con alcune emoticon.

Il commento della cantante è stato immediatamente intercettato dal napoletano che, di tutta risposta, ha inviato alla storica compagna l'emoticon di un cuore bianco (il colore della squadra della quale hanno fatto parte entrambi quando erano allievi della scuola).

Questo botta e risposta ha riacceso le speranze di quei fan che ancora credono in un ritorno di fiamma tra Stefano ed Emma ma, salvo colpi di scena, tra i due dovrebbe esserci soltanto stima e affetto. La storia d'amore tra i due ex talenti del programma di Maria De Filippi è finita quasi 10 anni fa (era la primavera del 2012) e le vite di entrambi sono andate avanti separatamente, salvo poi rincontrarsi per chiarire i dissapori del passato e mantenere un rapporto civile e d'amicizia.