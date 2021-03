Sabato 20 marzo è andata in onda la prima puntata serale di Amici, quella che ha visto debuttare in giuria uno degli ex allievi più amati: Stefano De Martino ha accettato di vestire i panni di colui che commenta e vota le esibizioni dei ragazzi di quest'anno. Poche ore prima dell'esordio nel talent-show, il napoletano si è scambiato dei dolci messaggi con Emma Marrone su Instagram: la cantante ha fatto l'in bocca al lupo all'ex fidanzato per la nuova avventura, e lui ha risposto con un cuore bianco che ha fatto impazzire di gioia i fan della "coppia".

Commenti d'affetto tra i due ex allievi di Amici

Con una battuta divertente, Stefano De Martino ha confermato che è uno dei giudici del serale di Amici 20.

Sul profilo Instagram del napoletano, infatti, ieri sera è apparso un post accompagnato dalla seguente didascalia: "Da amico di Giurato a giurato di Amici è un attimo. Ci vediamo stasera per la prima puntata del serale".

Il 31enne ha usato un gioco di parole per informare i suoi tanti fan che per le prossime settimane sarà uno dei protagonisti del prime time del talent-show che l'ha visto nascere artisticamente più di dieci anni fa: Maria De Filippi, infatti, ha voluto che l'ex ballerino tornasse lì dove tutto è iniziato ma in una nuova e istituzionale veste.

Tra i tanti che hanno commentato l'ultima foto del conduttore sui social, c'è una delle sue ex fidanzate più famose.

Emma fan di Amici e dell'ex De Martino

I più attenti sostenitori di Stefano, hanno immediatamente intercettato il commento che Emma ha lasciato sotto al suo ultimo post Instagram.

La cantante ha optato per le emoticon che indicano una risata per fare l'in bocca al lupo all'ex compagno per la nuova avventura in televisione, quella che lei ha già vissuto nel recente passato sempre nel medesimo programma.

A catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip, non è stato tanto il commento d Marrone: De Martino, infatti, ha intercettato il gesto della salentina e le ha risposto con un'emoticon che ha fatto impazzire di gioia i fan di entrambi.

L'ex marito di Belen, infatti, ha inviato un cuore bianco alla donna con la quale ha fatto coppia prima di imbattersi in Rodriguez.

Secondo i curiosi, Stefano non avrebbe scelto a caso quest'immagine: il bianco è il colore della squadra della quale hanno fatto parte sia il napoletano che la "Brown" nell'edizione di Amici che li ha fatti conoscere ed innamorare.

Speranza per un riavvicinamento tra il giudice e la vincitrice di Amici

Vedendo il dolce botta e risposta che c'è stato tra Emma e Stefano su Instagram, alcuni loro fan non hanno potuto non commentare l'accaduto tirando in ballo un possibile ritorno di fiamma.

"Siete immensi", ha commentato qualcuno sui social trovando il consenso di tante persone che ancora credono che tra Marrone e De Martino possa esserci qualcosa.

"Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare", ha scritto un altro internauta citando un celebre brano di Tiziano Ferro.

Sotto all'ultimo post del conduttore, poi, c'è anche gli ha suggerito di invitare a cena la cantante per provare a capire se c'è ancora un sentimento a unirli.

In realtà, i due ex di Amici hanno soltanto dato prova di essere rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura: in varie interviste, infatti, sia Emma che Stefano hanno confermato di volersi bene e di fare il tifo l'uno per la carriera dell'altro.

C'è da dire, però, che sia la salentina che il napoletano risultano ufficialmente single: questa informazione non fa che alimentare i gossip sul loro legame e accrescere la speranza di quei fan che ancora credono nel lieto fine.