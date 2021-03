Samantha de Grenet e Stefania Orlando si sono rese protagoniste di uno scontro a distanza. Tutto è cominciato con l'intervista della showgirl romana rilasciata a Live Non è la d'Urso, in cui ha spiegato di non pentirsi di avere pronunciato alcune frasi sulla coinquilina. Dopo essere stata punzecchiata da Stefania, Samantha è stata protagonista di uno sfogo su Instagram.

La stoccata di Stefania

Intervenuta a Live Non è la d'Urso nella puntata di domenica 14 marzo, Samantha de Grenet ha fatto chiarezza sul alcune frasi pronunciate contro Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip 5. Secondo la showgirl romana, le frasi non andavano viste in maniera offensiva ma come un semplice sfogo.

A quel punto Stefania Orlando su Twitter si è sentita in dovere di fare delle precisazioni: "Negare l'evidenza quando basterebbe ammettere la verità e chiedere scusa". Cinguettio che in poco tempo ha catturato l'attenzione di numerosi utenti sul web, compresa quella della destinataria del messaggio.

Lo sfogo di de Grenet

Dopo essere venuta a conoscenza della frecciatina di Stefania Orlando, Samantha de Grenet tramite una stories di Instagram è stata protagonista di uno sfogo. La diretta interessata menzionando l'ex coinquilina, ha fatto notare di avere condiviso sui social un video non corrispondente alla realtà. Inoltre, Samantha ha rimproverato l'ex compagna d'avventura: "Alimentare odio da parte di alcuni nei miei riguardi, non ti fa onore".

La 50enne ha spiegato che per lei le liti avvenute nella casa più spiata d'Italia con Stefania, sono paragonabili ad uno sfogo che si ha con un'amica. Dunque, i suoi termini non possono essere considerati delle minacce. Ma non solo, de Grenet ha fatto a Stefania che le due all'interno del reality show erano riuscite ad avere un chiarimento, fino a chiedere scusa l'una nei confronti dell'altra.

Ad oggi, le parole di Orlando sembrano stridere con l'atteggiamento pacifico avuto nella casa del Grande Fratello Vip 5: "Cosa devo pensare ora? Che hai recitato?" Infine, Samantha de Grenet ha ammesso di non essere perfetta così come non lo è la moglie di Simone Gianlorenzi. Sulla base di quanto dichiarato la 50enne ha precisato che le due non sono mai state amiche ma si conoscono da anni.

Il motivo dello scontro

Nella casa di Cinecittà, Stefania Orlando e Samantha de Grenet sono state protagoniste di alcune scontri. In una delle liti, la 50enne ha affermato: "La uccido, non me ne frega niente". Per la frase pronunciata, alcuni telespettatori avevano chiesto la squalifica di Samantha. Tuttavia, la produzione del Grande Fratello Vip non prese mai in considerazione l'ipotesi di un provvedimento disciplinare ai danni di de Grenet.

Dal suo canto Stefania invece, aveva accusato la coinquilina di essere arrivata al reality show con un piglio sbagliato.