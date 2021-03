Si sono svolti nella notte tra il 14 e il 15 marzo i Grammy Awards 2021 in diretta da Los Angeles. Le star hanno stupito con i loro look e abiti firmati sul red carpet virtuale della cerimonia, causa pandemia.

Gli stilisti sfoggiati dalle star

Dua Lipa ha scelto degli abiti Atelier Versace creati proprio per la notte dei Grammy che l'hanno vestita per tutta la serata. Sul red carpet ha sfoggiato un abito dalla linea dritta dai toni pastello con colorazioni viola e rosa. Lo scollo e la schiena vedono l'abito ricreare la forma di una farfalla tempestata di cristalli Swarovski. I capelli ha deciso di portarli lisci con la lunga chioma bruna a caderle sulle spalle, mentre per il trucco ha sfoggiato il rosa e il lilla che richiamano l'abito.

Per l'esibizione ha invece indossato un abito con una gonna vaporosa e maniche a palloncino di colore fucsia che ha poi rivelato un completo di cristalli abbinato a degli stivali. Dua Lipa si è aggiudicata il premio per miglior album pop vocale con Future Nostalgia.

Taylor Swift si è invece mostrata con un abito romantico ricoperto di fiori firmato Oscar de la Renta. Capelli raccolti dietro e frangetta, ha sfoggiato una semplice riga di eye-liner con un leggero velo di ombretto nude a risaltarne gli occhi azzurri. La cantante ha vinto come miglior album dell'anno con Folklore.

Harry Styles e Billie Eilish scelgono Gucci

I due hanno sfoggiato dei completi firmati Gucci per la serata degli Oscar della musica. Styles si è presentato con un look composto da un pantalone di velluto scuro, un maglioncino color crema con scollo a V e un cappotto con stampa scozzese sui toni del verde.

A completare l'outfit, un lungo boa lilla attorno al collo. Si è poi esibito indossando un tailleur in pelle nera, anche questa volta impreziosendolo con un boa verde. Il ragazzo ha vinto come miglior interpretazione pop solista con Watermelon Sugar.

Anche la giovane Billie Eilish sceglie Gucci per la serata. Con un completo creato appositamente per lei e mascherina in pendant, è approdata sul red carpet con blusa e pantaloni in seta rosa dai motivi floreali.

Come dettaglio, delle tigri ricamate con delle paillette nere. In abbinamento un bucket hat, dei guanti e dei mocassini in pelle bianca. Sul palco, insieme al fratello Finneas, ha sfoggiato un completo color ottanio con un copricapo di cristalli neri. Ha concluso con dei guanti e dei mocassini in pelle. La ragazza ha vinto due premi questa notte, ovvero disco dell'anno con il brano Everything I Wanted e il premio per miglior canzone scritta per un film/televisione con No Time To Die, colonna sonora dell'omonimo James Bond.

Beyoncè è l'artista più premiata nella storia dei Grammy

La popstar ha ottenuto il primato come artista più premiata nella storia dei Grammy. Nella sua carriera si è aggiudicata ben 28 vittorie, una in condivisione con la figlia Blue Ivy. Anche durante la cerimonia di quest'anno, ha ottenuto 4 premi su 10 candidature, tra cui miglior video musicale con Brown Skin Girl e miglior canzone rap con Savage Remix.

Per il suo look ha scelto un abito in pelle nera firmato Schiaparelli con lunghi guanti abbinati e unghie dorate incorporate. Per i gioielli ha scelto degli orecchini anch'essi dorati con pendente a forma di goccia neri. A completare il look i Maxi Platform anckle boots firmati Jimmy Choo.