Continuano le appassionanti storie all'interno della soap Il Paradiso delle Signore. La nuova puntata che andrà in onda mercoledì 17 marzo 2021 sarà ricca di emozioni. Gli spoiler da poco diffusi ci informano che Stefania sarà triste dopo aver saputo che zia Ernesta vorrà portarla con sé a Lecco. La giovane Venere non vorrà lasciare il suo lavoro, la sua casa e sopratutto le sue colleghe. Intanto Brancia e Barbieri, nonostante a parole continueranno a promettersi di allontanarsi, faranno fatica. I due ragazzi continueranno a pensarsi e cercarsi. Vittorio invece penserà con fermezza che stringere degli accordi con Dante Romagnoli sia la cosa più giusta da fare, per rilanciare il suo negozio.

Stefania rischia di lasciare il Paradiso

Durante il ventottesimo episodio, in onda mercoledì 17 marzo 2021, la convivenza di Irene nell'appartamento di Anna e Maria, continuerà nonostante il carattere della signorina Cipriani. La Venere bionda continuerà ad essere permalosa ed ha sempre una parola di troppo per tutti, soprattutto con la sua rivale in amore, ovvero la signorina Puglisi. Nonostante ciò, puntata dopo puntata, emergerà anche il lato umano e sensibile di Irene, a causa del brutto periodo che sta attraversando, dopo i litigi con il padre. Anche grazie all'aiuto di Rocco, la signorina Cipriani cercherà in tutti i modi, seppur a tratti, di essere gentile e disponibile con le sue colleghe. A proposito di Veneri e gli annessi problemi, anche la Stefania sarà molto giù di morale.

La signorina Colombo ha appreso dalla zia Ernesta la sua intenzione di lasciare Milano per trasferirsi a Lecco, volendo trascinare con se anche la nipote. Stefania inizialmente sembrerà non avere altra scelta, se non quella di accontentare la zia. Grazie al tempestivo intervento delle sue colleghe, in seguito ad una proposta del tutto inaspettata, si riaprirà uno spiraglio di speranza per la giovane Venere.

Vittorio vuole stringere degli accordi con Dante

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmesso il 17/3, rivelano che Ludovica e Marcello proveranno a rimanere distanti, come del resto si erano promessi dopo l'arresto del Mantovano. La contessina Brancia però, come visto nella puntata precedente, si era recata in Caffetteria da Barbieri e sono finiti per scambiarsi un bacio.

I due ragazzi infatti continueranno a cercarsi, saranno l'uno nei pensieri dell'altra. Diventeranno una vera e propria coppia? Intanto la Gramini cercherà in tutti i modi di indagare sulla vita sentimentale di Dante. Il cugino di Fiorenza, arrivato inaspettatamente da New York, farà insospettire la donna. Ciononostante verrà visto come un eroe, dopo aver impedito il furto nel prestigioso locale milanese. Intanto Vittorio, dopo la cena a villa Guarnieri, sarà sempre più convinto di fare affari con lui.