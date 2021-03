Terminata l'esperienza del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi è concentrata sulla sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli ma al tempo stesso deve fare i conti anche con le accuse e gli attacchi da parte del so ex fidanzato Abraham Garcia. In una recente intervista, il giovane ragazzo spagnolo è tornato a puntare il dito contro la giovane influencer, sostenendo di essere molto deluso da lei e ribadendo di essere stato "ingannato" da Giulia ai tempi della loro relazione, che sarebbe durata circa 4 anni (tra alti e bassi).

Il duro attacco di Abraham contro Giulia Salemi: 'Lei mi ha usato'

Nel dettaglio, Abraham ha raccontato che quando conobbe Giulia Salemi, lei era già abbastanza famosa in Italia ma gli chiese di poter diventare popolare anche in Spagna.

"Solo ora mi rendo conto che non era venuta in Spagna per me, ma per partecipare al reality show" ha sbottato Abraham aggiungendo che lui si è sempre comportato in maniera naturale e sincera nei confronti della ragazza mentre lei avrebbe calcolato tutto.

"Mi sono sentito usato" ha ammesso l'ex fidanzato di Giulia, il quale ha aggiunto che non riesce a spiegarsi come facciano a dire che lui sia alla ricerca di visibilità e popolarità.

E poi ancora il ragazzo ha rivelato di essere ferito dal fatto che la Salemi abbia parlato male di lui, quando ancora adesso lui continua a difenderla e a sostenerla in quelli che sono i suoi nuovi progetti professionali.

'Chiedeva solo piaceri' ha ammesso l'ex fidanzato di Giulia

"Chiedeva solo piaceri per interesse e io non ero in grado di vedere la realtà, perché ero innamorato" ha ammesso Abraham aggiungendo che la Salemi è stata ingiusta e sleale nei suoi confronti.

Da qui, la scelta di Abraham di fare un appello al nuovo fidanzato di Giulia Salemi, il giovane Pierpaolo Pretelli che ha avuto modo di conoscere all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Secondo il ragazzo spagnolo, l'ex velino di Striscia la notizia sarebbe un ragazzo dal cuore d'oro e per questo motivo lo ha messo in guardia dalla Salemi e gli ha chiesto di "stare attento".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

È vero amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo dopo il GF Vip

Insomma dichiarazioni che difficilmente passeranno inosservate quelle dell'ex fidanzato di Giulia: quale sarà la reazione della giovane influencer? In queste ore, Giulia ha preferito non replicare alle parole di Abraham così come Pierpaolo: i due hanno scelto il silenzio ma non si esclude che possano far chiarezza nel corso dei prossimi giorni.

Intanto tra Giulia e Pierpaolo tutto procede nel migliore dei modi: i due sono innamorati follemente l'uno dell'altro e sognano di poter iniziare a convivere assieme, nella stessa città.